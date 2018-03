Zakochana BOKKA (nowy teledysk "In Love With The Dead Man")

​BOKKA zaprezentowała premierowy singel "In Love With The Dead Man", który promuje najnowsze wydawnictwo zespołu "Life On Planet B".

BOKKA szykuje się do premiery trzeciej płyty /Filip Blank /materiały prasowe

"Muzycznie - inspiracja klimatem 'Stranger Things'. Tekst oparty jest na prawdziwej historii, która wydarzyła się 50 lat temu. Po nagłej śmierci ukochanego, który utonął, młoda dziewczyna przeniosła swoje życie nad grób, uczyła się, spotykała ze znajomymi, spędzała tam każdą możliwą chwilę" - tak o utworze "In Love With The Dead Man" mówi zespół.

Wideo BOKKA - In Love With The Dead Man (Official Audio)

Reklama

Trzeci krążek BOKKI trafi na półki sklepowe 20 kwietnia za sprawą [PIAS] Poland and Eastern Europe. Będzie to następca dobrze przyjętego krążka "Don’t Kiss and Tell" z 2015 roku.

Na płycie znajdzie się 10 autorskich kompozycji zarejestrowanych w Little Studio w Konstancinie. Współproducentem albumu jest Daniel Walczak (producent debiutanckiej płyty Curly Heads, współproducent drugiego albumu Dawida Podsiadło). Za miks całego materiału odpowiedzialny jest Daniel Walczak, Rafał Smoleń oraz sam zespół.

"Najnowsza płyta grupy wymyka się gatunkowym kategoryzacjom. Bywa eteryczna i zmysłowa, to znów emanuje żywym pulsem i niekłamaną energią. BOKKA nie przestaje się rozwijać, pozostając jednym z najciekawszych reprezentantów rodzimej muzyki avant pop" - czytamy w zapowiedzi.

Niebawem pojawi się okazja, aby zobaczyć zespół na żywo. Więcej szczegółów poniżej:

19-21. 04 Poznań, Enea Spring Break Showcase Festival & Conference

20.04 Gdańsk, Stary Maneż