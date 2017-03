Z Kasabian w domu wariatów (teledysk "You're In Love With A Psycho")

Zespół Kasabian opublikował teledysk do "You’re In Love With A Psycho" - pierwszego singla zapowiadającego ich nowy album "For Crying Out Loud", który ukaże się 28 kwietnia.

Zespół Kasabian wraca z nowym materiałem /materiały prasowe

Nakręcony w Londynie i wyreżyserowany przez W.I.Z obraz, jak zwykle w przypadku Kasabian, w przewrotny i zabawny sposób pokazuje, czym jest miłość do wariata...

Reklama

Nowy album Kasabian - "For Crying Out Loud", to według zapowiedzi najlepszy materiał zespołu w ich dotychczasowej karierze - zuchwały, buńczuczny, z przebojowymi melodiami.

Autorem wszystkich 12 kompozycji jest Sergio Pizzorno (gitarzysta i drugi wokalista zespołu).

"Postanowiłem dać sobie sześć tygodni na napisanie albumu tak, jak tworzyło się kiedyś, i to stało się dla mnie bardzo inspirujące. Upewniłem się, że na niczym nie znajdzie się nic ponadto, co niezbędne, tylko klasyczne piosenki, żadnego pobłażania, znalazło się tam tylko to, co powinno. Słyszałem, jak Berry Gordy [producent legendarnej wytwórni Motown] powiedział kiedyś, że jeśli nie uchwycisz zamysłu kompozycji w pierwszych czterech taktach, to nie jesteś gotowy - i takie oldschoolowe podejście przyjąłem komponując piosenki" - wspomina Serge.

Zobacz teledysk "You’re In Love With A Psycho":

Clip Kasabian You're In Love With a Psycho

Tracklista płyty "For Crying Out Loud":

1. "Ill Ray (The King)"

2. "You’re In Love With A Psycho"

3. "TwentyFourSeven"

4. "Good Fight"

5. "Wasted"

6. "Come Back Kid"

7. "The Party Never Ends"

8. "Are You Looking For Action"



9. "All Through The Night"

10. "Sixteen Blocks"

11. "Bless This Acid House"

12. "Put Your Life On It".