Yvonne Staples nie żyje. Wokalistka miała 80 lat

Znana z soulowej rodzinnej grupy The Staple Singers Yvonne Staples zmarła w swoim domu w Chicago.

Yvonne Staples miała 80 lat /Charley Gallay /Getty Images

W skład The Staple Singers wchodzili Pops Staples oraz czwórka jego dzieci: syn Pervis i córki Mavis, Cleotha i Yvonne. Ta ostatnia zastąpiła Pervisa, gdy został powołany do amerykańskiej armii.

Yvonne Staples śpiewała w takich przebojach, jak m.in. "Respect Yourself", "I'll Take You There" i "Heavy Makes You Happy".

Działająca w latach 1948-94 rodzinna grupa wydała ponad 30 płyt. W 1999 r. zespół został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sławy.

Z kolei w 2005 r. formacja otrzymała Grammy za całokształt dorobku.

The Staple Singers byli symbolem dumy czarnych, aktywnie działając w ruchu praw obywatelskich, który doprowadził do zniesienia segregacji rasowej w USA. Grupa była też ulubionym zespołem Martina Luthera Kinga.



W 2000 r. zmarł Pops Staples. Od lutego 2013 r. nie żyje też Cleotha Staples.

Karierę kontynuuje 78-letnia obecnie Mavis Staples, która w 2015 r. wystąpiła na festiwalu Glastonbury, a w listopadzie 2017 r. wydała płytę "If All I Was Was Black".