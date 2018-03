Youtube usunął klipy CupcakKe z powodu "nagości i treści o charakterze seksualnym"

We wtorek (20 marca) kilka teledysków amerykańskiej raperki CupcakKe zostało usuniętych z serwisu Youtube z powodu "nagości i treści o charakterze seksualnym". Po jej ostrej interwencji klipy przywrócono.

CupcakKe na scenie /Craig Barritt /Getty Images

"Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad Youtube dotyczących nagości lub treści o charakterze seksualnym" - taki komunikat pojawił się po usunięciu przez serwis teledysków raperki CupcakKe.

"Nie wierzę, że usunęliście teledysk do 'Deepthroat' z wynikiem 23 milionów odsłon. Natychmiast wrzucajcie go z powrotem!" - napisała CupcakKe na Twitterze. "Jeszcze jeden i zniknie cały mój kanał!" - dodała, kiedy z serwisu zniknął kolejny klip, tym razem do kawałka "Duck Duck Goose".

Obydwa usunięte teledyski wróciły już do serwisu. "Przy tak ogromnej ilości materiałów, łatwo jest się pomylić. Gdy zwraca nam się uwagę, że pewne materiały usunęliśmy niesłusznie, szybko staramy się to naprawić i przywrócić film. Oferujemy też możliwość obrony swojego klipu, gdy zostanie zgłoszony jako niewłaściwy" - tłumaczył w rozmowie z serwisem Pitchfork reprezentant Youtube’a.

CupcakKe zaczęła swoją przygodę z muzyką właśnie od publikowania swoich utworów w serwisie Youtube. Dzięki temu zyskała popularność. Utwór "Duck Duck Goose" pochodzi z najnowszej płyty raperki zatytułowanej "Ephorize". "Deepthroat" to natomiast kawałek z jej debiutanckiego albumu "Cum Cake".