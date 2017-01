Young Thug "Wyclef Jean": Najbardziej kuriozalny teledysk roku?

Mimo że 2017 rok dopiero się zaczął, liczne grono internautów ma już swojego faworyta w kategorii najlepszy klip. Jest to teledysk do utworu "Wyclef Jean" Young Thuga.

Young Thug nie pojawił się na planie teledysku "Wyclef Jean" /Paras Griffin / Getty Images

Teledysk stworzony został przez ekipę Pomp&Clout, jednak jego twórcy, w tym jeden z reżyserów, Ryan Staake, nie mieli pojęcia, że klip ostatecznie zostanie opublikowany. Wszystko ze względu na podejście do sprawy Young Thuga.

W klipie pojawiają się napisy wyjaśniające, dlaczego materiał wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Twórcy tłumaczą, że raper nie pojawił się na planie zdjęciowym (koszt jego stworzenia wyniósł ponad 100 tys. dolarów), a jedynym fragmentem, w którym Thug się pojawia, jest przesłany przez niego nakręcony filmik, który twórcy wmontowali w wideoklip.



"Nie miałem pojęcia, że klip zostanie opublikowany. Wysłałem skończony teledysk, otrzymałem zapłatę, ale gdy przypomniałem sobie, jak wyglądała nasza współpraca, byłem przekonany, że nic z tego nie wyjdzie" - tłumaczy Staake magazynowi "Rolling Stone".

Jeden z twórców cieszy się, że klip został pozytywnie przyjęty, mimo wszystkich pomyłek, błędów (na planie teledysku pojawiła się m.in. policja, która myślała, że aktorzy demolują prawdziwy radiowóz) oraz braku głównego gwiazdora na planie (najbliżej teledysku raper był, gdy dotarł na zdjęcia, ale nie wysiadł z samochodu, aby po chwili negocjacji odjechać).

Równie ciepło klip przyjęli internauci, którzy już teraz okrzyknęli nagranie najlepszym teledyskiem tego roku. Od momentu premiery (16 stycznia) klip obejrzano ponad trzy miliony razy.

Utwór "Wyclef Jean" pochodzi z wydanej w 2016 roku płyty "No, My Name Is JEFFERY".