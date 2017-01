Yes w Rock & Roll Hall of Fame: Rick Wakeman odmawia

Wieloletni klawiszowiec grupy Yes, Rick Wakeman, zadeklarował, że nie weźmie udziału w ceremonii wprowadzenia tej progrockowej formacji do Rockandrollowego Salonu Sław w 2017 r.

Rick Wakeman występował w Yes do 2004 r.

Ceremonia wprowadzenia nowych członków do Rockandrollowego Salonu Sław odbędzie się w Barclays Center w Nowym Jorku, 7 kwietnia.

W tym roku zaproszeni zostali grupy Pearl Jam, Yes, Electric Light Orchestra i Journey oraz ikona folku Joan Baez i nieżyjący gwiazdor rapu Tupac Shakur.

Rick Wakeman grał w Yes z przerwami w latach 1971-2004.

"Nie mam pojęcia, czy będzie jakiś rodzaj ponownego połączenia, ale bez względu na to - nie będę tego częścią. Nie zamierzam się tam także pojawić" - napisał klawiszowiec na swojej oficjalnej stronie.

Muzyk uważa, że wiele zespołów jest wprowadzanych do Rock and Roll Hall of Fame zbyt późno, kiedy często kluczowi członkowie już nie żyją, podając przykłady The Who i basisty Johna Entwistle'a, Deep Purple i klawiszowca Jona Lorda oraz Yes i basisty Chrisa Squire'a. Dodajmy jednak, że w gronie nominowanych mogą znaleźć się wykonawca, którego debiutancki album lub singel ukazał się przynajmniej 25 lat wcześniej.

Wspomniany Chris Squire, współzałożyciel Yes, zmarł w czerwcu 2015 r. w wieku 67 lat.

W obecnym składzie Yes nie ma już żadnego z oryginalnych członków. Najdłuższym stażem może pochwalić się gitarzysta Steve Howe, występujący w zespole od 1970 r.

W 2016 r. Wakeman pod szyldem ARW występował z innymi byłymi członkami klasycznego Yes: wokalistą Jonem Andersonem i gitarzystą Trevorem Rabinem.

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej. Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się.