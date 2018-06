​Years & Years: Nowa płyta "Palo Santo" w lipcu

Nowy album grupy Years & Years zatytułowany "Palo Santo" ukaże się 6 lipca.

Okładka "Palo Santo" /

Płyta "Palo Santo" została zapowiedziana w specjalnym zwiastunie, którego narratorką jest Judi Dench.

W trailerze albumu pojawia się także gwiazdor z Tajlandii - Vithay Pansringarm. Nazwa płyty to tajemnicze miasto na odległej planecie, na której gatunek ludzki jest niezwykłą rzadkością, czczoną i uwielbianą przez społeczeństwo androidów.

Do tej pory Years & Years zaprezentowali trzy utwory z nadchodzącego albumu "Sanctiy", "If You’re Over Me" oraz tytułowy "Palo Santo".

Już 7 lipca Years & Years wystąpią na Open’er Festival, a 1 lutego 2019 roku zespół wystąpi na warszawskim Torwarze.

"Palo Santo" - lista utworów:

1. "Sanctify"

2. "Hallelujah"

3. "All For You"

4. "Karma"

5. "Hypnotised"

6. "Rendezvous"

7. "If You’re Over Me"

8. "Preacher"

9. "Lucky Escape"

10. "Palo Santo"

11. "Here (Interlude)"

Wersja deluxe rozszerzona jest o trzy utwory:

"Howl" (Bonus Track)

"Don’t Panic" (Bonus Track)

"Up In Flames" (Bonus Track)