Yach Film przeniesiony do Opola

W tym roku po raz pierwszy Opole będzie gospodarzem festiwalu polskich teledysków. 9 grudnia w Muzeum Polskiej Piosenki po raz 26. wręczone zostaną nagrody Yach Film Festiwalu.

Yach Paszkiewicz nazywany jest ojcem chrzestnym polskiego wideoklipu /fot. Robert Czepielewski /Agencja FORUM

Wcześniej, w czwartek 14 września podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbyła się Yachoteka, czyli wieczór z polskimi teledyskami i spotkanie z ojcem polskiego teledysku - Janem "Yachem" Paszkiewiczem.



Na telebimach zaprezentowano teledyski jakie powstały w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Nie zabrakło wideoklipu grupy T.Love "Warszawa", który jako pierwszy w historii zdobył tytuł Grand Prix Yach Film Festivalu. Specjalnie na tę imprezę została przygotowana odświeżona cyfrowo jego wersja. Reżyserem nagrodzonego wideoklipu jest Francuz Nery Catineau. Organizatorzy imprezy czynią starania, by dotrzeć do pierwszego laureata festiwalu i jeśli to możliwe wydobyć od niego materiały źródłowe.

"Wiele teledysków sprzed lat zachowało się w niezbyt dobrym stanie technicznym" - mówi PAP Life dyrektor YFF Robert Sojka - "Postanowiliśmy niektóre z nich poddać cyfrowej rekonstrukcji, by przywrócić im świetność". Jak podkreśla, podczas Yachoteki pokazane zostaną również nowe wideoklipy, czyli przekrojowo to, co było ciekawe w ostatnich 25 latach.

Clip T. Love Warszawa

"Moim pierwszym istotnym teledyskiem był 'Kryminał' trójmiejskiego, żeńskiego zespołu Oczi Cziorne. Nakręciłem go w wersji czarno-białej na taśmie filmowej 16 mm" - wspomina dyrektor artystyczny Yach Film Festivalu Yach Paszkiewicz.



Kiedy Yach Paszkiewicz ze swoją nieżyjącą żoną Magdą Kunicką w 1991 r. organizowali pierwszy Yach Film Festival do konkursu zgłoszono zaledwie 44 teledyski, ale należy pamiętać, że były to dopiero początki niezależnej polskiej fonografii. Teraz każdego roku o nagrodę Grand Prix festiwalu ubiega się ok. 350 teledysków i ich twórców. W 2016 r. główną nagrodę otrzymał teledysk do utworu Taco Hemingwaya "Deszcz na betonie". Poza Grand Prix przyznawane są nagrody w takich kategoriach jak reżyseria, montaż, zdjęcia, scenariusz, plastyczna aranżacja przestrzeni, kreacja aktorska, animacja, Drewniany Yach oraz Cyber Yach.

Yach Film Festival to nie tylko rozdanie nagród, ale także spotkania z twórcami teledysków, artystami, warsztaty dla młodych twórców oraz koncerty. W tym roku wśród muzyków jacy wystąpią 9 grudnia w Muzeum Polskiej Piosenki znajdzie się zespół Lion Shepherd. Niezwykle poruszający teledysk zespołu do piosenki "Dream On" znajdzie się również wśród wideoklipów zgłoszonych do konkursu.