XXXTentacion: Ujawniono datę pogrzebu rapera

27 czerwca o północy na stadionie Florida Panthers odbędzie się pogrzeb zastrzelonego rapera XXXTentaciona. Jeszcze przed ogłoszeniem daty ceremonii policji udało się aresztować mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 20-letniego gwiazdora.

XXXTentacion miał 20 lat /Miami Dade Dept of Corrections/AP / East News

Do tragedii doszło 18 czerwca, gdy XXXTentacion wychodził ze sklepu z motocyklami i kierował się do swojego samochodu.



Gdy na miejscu pojawiła się policja, 20-latek nie dawał oznak życia. Przewieziono go do szpitala, jednak lekarze stwierdzili tam zgon z powodu odniesionych ran.

Reklama

Raper zginął podczas napadu rabunkowego. Jeden z napastników - Dedrick Williams - został aresztowany przez policję bez możliwości wyjścia za kaucją. Prowadzący sprawę detektyw John Curcio stwierdził, że główny podejrzany oraz jego wspólnik obrali za cel rapera i podążali za nim aż do sklepu z motocyklami.



Wideo XXXTENTACION - Look At Me! (Audio)

Około godziny 16 napastnicy zablokowali wyjazd ze sklepu raperowi swoim SUV-em, a następnie wysiedli z samochodu i zażądali pieniędzy od rapera. Po tym, jak XXXTentacion sprzeciwił się złodziejom, ci strzelili do 20-latka.

Curcio przyznał, że Williams został zidentyfikowany po sandałach. Policjanci porównali bowiem jego zdjęcia z Instagrama z nagraniem z kamery przemysłowej ze sklepu. Został też rozpoznany przez pracowników placówki.

Pogrzeb XXXTentaciona odbędzie się 27 czerwca o północy na stadionie Florida Panthers. Trumna podczas uroczystości będzie otwarta.

Fani podczas ceremonii nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń, którymi można nagrywać materiały wideo.



Jahseh Dwayne Onfroy (tak brzmiało prawdziwe nazwisko rapera) karierę rozpoczynał wrzucając swoje numery do serwisu Soundcloud. Pierwszy hit "Look At Me" (70 mln wyświetleń) nagrał w 2015 roku, gdy miał 17 lat. Dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi XXX stał się jednym z głównych przedstawicieli SoundCloud rapu.



Zdobywający coraz większą popularność raper zadebiutował płytą "17" w 2017 roku (dotarła do drugiego miejsca na liście najlepiej sprzedających się wydawnictw Billboardu). Drugi album rapera - "?" - w marcu tego roku trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów (w pierwszym tygodniu rozeszło się 106 tys. egzemplarzy). Krążek promowały single "Sad!" (ponad 179 mln odtworzeń) i "Changes" (ponad 128 mln).



Budzący spore kontrowersje w środowisku Amerykanin miał problemy z prawem (kilkakrotnie trafiał do aresztu, m.in. za napaść z udziałem broni), bo czekał na proces w sprawie napaści na swoją byłą dziewczynę, która była wówczas w ciąży. Już jako nastolatek trafił do zakładu poprawczego.