XXXTentacion nie żyje. Raper zginął podczas napadu

Wszystko wskazuje na to, że 20-letni XXXTentacion zginął w trakcie przypadkowego napadu rabunkowego. Takiego zdania są policjanci prowadzący śledztwo.

XXXTentacion miał 20 lat /Miami Dade Dept of Corrections/AP / East News

Do tragedii doszło 18 czerwca, gdy XXXTentacion wychodził ze sklepu z motocyklami i kierował się do swojego samochodu.

Wówczas do rapera podjechało dwóch zamaskowanych mężczyzn w czarnym SUV-ie i otworzyło w jego stronę ogień.

Gdy na miejscu pojawiła się policja, 20-latek nie dawał oznak życia. Przewieziono go do szpitala, jednak lekarze stwierdzili tam zgon z powodu odniesionych ran.

Według agencji Associated Press, powołującej się na śledczych, raper został zastrzelony podczas napadu rabunkowego. Przed przyjazdem do sklepu XXXTentacion odwiedził bankomat, skąd wypłacił gotówkę. Złodzieje mieli ukraść jego torbę marki Luis Vuitton.

Oświadczenie wystosował menedżment rapera. "Jahseh Onfroy - znany jako XXXTentacion - zmarł tragicznie od ran postrzałowych w Deerfield na Florydzie. Z głębokim żalem potwierdzamy tę informację" - czytamy.

"Ze względu na szacunek dla rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy go kochali oraz dla dobra śledztwa, prosimy o poszanowanie ich prywatności" - napisał menedżment oraz dodał, że w kolejnym komunikacie poinformuje o dacie pogrzebu.

Na ulicę Los Angeles po śmierci swojego idola wyszło kilkuset jego fanów. W pewnym momencie hołd przerodził się w zamieszki, a interweniować musiała policja (użyto m.in. gazu łzawiącego).



Jahseh Dwayne Onfroy (tak brzmiało prawdziwe nazwisko rapera) karierę rozpoczynał wrzucając swoje numery do serwisu Soundcloud. Pierwszy hit "Look At Me" (70 mln wyświetleń) nagrał w 2015 roku, gdy miał 17 lat. Dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi XXX stał się jednym z głównych przedstawicieli SoundCloud rapu.



Zdobywający coraz większą popularność raper zadebiutował płytą "17" w 2017 roku (dotarła do drugiego miejsca na liście najlepiej sprzedających się wydawnictw Billboardu). Drugi album rapera - "?" - w marcu tego roku trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów (w pierwszym tygodniu rozeszło się 106 tys. egzemplarzy). Krążek promowały single "Sad!" (ponad 179 mln odtworzeń) i "Changes" (ponad 128 mln).

Budzący spore kontrowersje w środowisku Amerykanin miał problemy z prawem (kilkakrotnie trafiał do aresztu, m.in. za napaść z udziałem broni), bo czekał na proces w sprawie napaści na swoją byłą dziewczynę, która była wówczas w ciąży. Już jako nastolatek trafił do zakładu poprawczego.