XXXTentacion nie żyje. 20-letni raper został zastrzelony

20-letni raper XXXTentacion zmarł na skutek ran postrzałowych odniesionych w Deerfield Beach na Florydzie.

XXXTentacion miał 20 lat /Bennett Raglin /Getty Images

Do tragedii doszło, gdy XXXTentacion wychodził ze sklepu z motocyklami i kierował się do swojego samochodu.

Reklama

Wówczas do rapera podjechało dwóch zamaskowanych mężczyzn w czarnym SUV-ie i otworzyło w jego stronę ogień.

Gdy na miejscu pojawiła się policja, 20-latek nie dawał oznak życia. Przewieziono go do szpitala, jednak lekarze stwierdzili tam zgon z powodu odniesionych ran.

Jahseh Dwayne Onfroy (tak brzmiało prawdziwe nazwisko rapera) karierę rozpoczynał wrzucając swoje numery do serwisu Soundcloud. Pierwszy hit "Look At Me" (70 mln wyświetleń) nagrał w 2015 roku, gdy miał 17 lat. Dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi XXX stał się jednym z głównych przedstawicieli SoundCloud rapu.

Wideo XXXTENTACION - Look At Me! (Audio)

Zdobywający coraz większą popularność raper zadebiutował płytą "17" w 2017 roku (dotarła do drugiego miejsca na liście najlepiej sprzedających się wydawnictw Billboardu). Drugi album rapera - "?" - w marcu tego roku trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów (w pierwszym tygodniu rozeszło się 106 tys. egzemplarzy). Krążek promowały single "Sad!" (ponad 179 mln odtworzeń) i "Changes" (ponad 128 mln).

Budzący spore kontrowersje w środowisku Amerykanin miał problemy z prawem (kilkakrotnie trafiał do aresztu, m.in. za napaść z udziałem broni), bo czekał na proces w sprawie napaści na swoją byłą dziewczynę, która była wówczas w ciąży. Już jako nastolatek trafił do zakładu poprawczego.

Wideo XXXTENTACION - SAD!

Rapera w mediach społecznościowych pożegnali inni twórcy, m.in.: Kanye West, Diplo, Juicy J, J. Cole i 2 Chainz.



"Spoczywaj w pokoju. Nigdy nie powiedziałem ci, jak mocno mnie inspirowałeś. Dziękuję za to, że byłeś" - napisał West.



"Olbrzymi talent, nieograniczony potencjał i ogromne pragnienie, aby być lepszą osobą. Boże miej w opiece jego rodzinę, przyjaciół i fanów" - napisał J. Cole.