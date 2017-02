Występ Lady Gagi na Super Bowl oczami internautów

5 lutego 2017 roku odbył się 51. Super Bowl. Gwiazdą w przerwie spotkania była Lady Gaga. Spektakularny show odbił się szerokim echem na całym świecie. Wokalistka nie ustrzegła się żartów internautów na temat jej występu oraz strojów, w których się pojawiła.

Lady Gaga na 51. Super Bowl /Kevin C. Cox / Getty Images

Wokalistka w trakcie swojego 13-minutowego występu wykonała utwory "God Bless America" i "This Land Is Your Land", "Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" oraz "Bad Romance"



Uwagę internautów przykuły natomiast kreacje Lady Gagi, a przede wszystkim początkowy fragment koncertu, w trakcie którego wokalistka zjechała na platformę przywiązana na sznurkach.

Internauci szybko zaczęli porównywać Gagę do Spongeboba, Spider-Mana, Batmana, Toma Cruise’a z filmu "Mission Impossible" , Romulan ze "Star Treka", kuli disco, kraba z bajki "Spongebob kanciastoporty" i Ryana Goslinga z filmu "La La Land".

Użytkownicy Twittera przypomnieli również, że bardzo podobny występ w przeszłości można był obejrzeć w jednym z odcinków "Simpsonów".

Oto kilka przykładów memów z Lady Gagą na Super Bowl: