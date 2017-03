Wyciekły prywatne zdjęcia Demi Lovato

Demi Lovato trafiła do grona gwiazd, których prywatne zdjęcia wyciekły do sieci.

Demi Lovato padła ofiarą hackerów? / Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Jak donosi "New York Post", na stronach pornograficznych pojawiły się prywatne zdjęcia Demi Lovato. Wokalistka ma na nich leżeć na łóżku w rozpiętej bluzce.

Nie ma informacji, czy to prawdziwe fotografie Demi Lovato. Nie wiadomo również, kiedy zostały zrobione. Amerykanka jak dotąd nie skomentowała sprawy.

To nie pierwszy raz, kiedy prywatne zdjęcia Lovato dostały się do internetu. W 2014 roku do obiegu publicznego trafiły jej nagie fotografie, na których widniał również były chłopak gwiazdy, Wilmer Valderrama.

Przypomnijmy premierą przed płyty "Confident" z listopada 2015 roku, Demi Lovato wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair", aby pokazać, że nie wstydzi się swojego wyglądu. Zdjęcia nie były później poddawane obróbce cyfrowej.

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła wokalistka.

