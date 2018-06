Wychudzony Johnny Depp (Hollywood Vampires). Fani zaniepokojeni

Mocno wyszczuplona sylwetka zaniepokoiła fanów aktora Johnny'ego Deppa, który obecnie koncertuje po Europie jako gitarzysta rockowej supergrupy Hollywood Vampires.

Johnny Depp podczas koncertu Hollywood Vampiries w Moskwie (28 maja 2018 r.) /Vladimir Astapkovich / Sputnik / East News

Zespół powołany do życia przez wokalistę Alice'a Coopera do spółki z aktorem Johnnym Deppem (gitara) został założony, by wskrzesić pamięć o legendarnym klubie Hollywood Vampires. Nieformalny klub, który powstał na początku lat 70., na piętrze popularnego wtedy Rainbow Bar & Grill, był miejscem spotkań gwiazd rocka mieszkających lub odwiedzających Los Angeles.

"Typowy wieczór w tym miejscu wyglądał następująco - John Lennon, Harry Nilsson i Keith Moon, zwykle w przebraniu np. pokojówki lub szofera, w towarzystwie Berniego Taupina, Jima Morrisona i Mickey'a Dolenza" - wspomina Cooper. Częstym bywalcem baru był też Jimi Hendrix. Żeby dołączyć do klubu, należało napić się alkoholu z wszystkimi członkami Hollywood Vampires.

Johnny Depp, pamiętny Jack Sparrow z cyklu "Piraci z Karaibów" (postać mocno wzorowana na Keithie Richardsie, gitarzyście The Rolling Stones), przygodę z muzyką na dobre rozpoczął w połowie lat 90. Ma na koncie współpracę z m.in. Oasis, Marilyn Mansonem, Shane'em MacGowanem (The Pogues), udział w teledyskach Toma Petty'ego, Paula McCartneya, Avril Lavigne i The Lemonheads. Współtworzył efemeryczną supergrupę P, w której występowali także m.in. Gibby Haynes (Butthole Surfers), Flea (Red Hot Chili Peppers) i Steve Jones (Sex Pistols).

Najnowsze zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych zaniepokoiły fanów Deppa - gwiazdor wygląda na mocno wychudzonego.

"Mam nadzieję, że straciłeś te kilogramy na potrzeby filmu", "wygląda na poważnie chorego", "martwię się o niego", "co się z nim stało?" - to tylko niektóre komentarze pod fotografią z Moskwy.

Dodajmy, że w Hollywood Vampiries już w przyszły wtorek (12 czerwca) zagrają po raz pierwszy w Polsce - koncert odbędzie się w Hali Torwar w Warszawie.



Cooper i Depp do współpracy dokooptowali swoich przyjaciół: gitarzystę Aerosmith Joe Perry'ego i cenionego producenta Boba Ezrina, długoletniego współpracownika Coopera, nazywanego przez niego "jego George'em Martinem" (legendarnym producentem The Beatles). Ezrin ma w dorobku setki płyt dla takich gwiazd, jak m.in. Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, David Gilmour, Deep Purple, Lou Reed, Aerosmith, Rod Stewart, Deftones i Jane's Addiction.

Hollywood Vampires i "School's Out / Another Brick In The Wall pt. 2":

Cały projekt ma na celu przywrócenie ducha klubu Hollywood Vampires, jednak bez picia alkoholu. Pomysł ochoczo podchwycili koledzy inicjatorów akcji - wśród gości na debiutanckiej płycie "Hollywood Vampires" z 2015 r. pojawili się m.in. sir Paul McCartney, Perry Farrell (wokalista Jane's Addiction), Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), Slash (Guns N'Roses), Robbie Krieger (gitarzysta The Doors), Joe Walsh (gitarzysta The Eagles), Brian Johnson (wokalista AC/DC), Zak Starkey (syn Ringo Starra, perkusista The Who), Orianthi (gitarzystka Michaela Jacksona), basista Kip Winger, a także zmarły już sir Christopher Lee, który tuż przed śmiercią zdołał nagrać intro do utworu "Raise The Dead".

Koncertowy skład Hollywood Vampires tworzą: Alice Cooper, Johhny Depp, Joe Perry, perkusista Glen Sobel (m.in. Alice Cooper), gitarzysta Tommy Henriksen (eks-Warlock, Doro, od 2011 r. występujący w zespole Coopera), basista Robert DeLeo (Stone Temple Pilots) i Bruce Witkin, obsługujący m.in. klawisze, gitary i instrumenty perkusyjne. Sceniczny debiut formacji miał miejsce 16 i 17 września 2015 r. w Roxy Theatre, jednym z najsłynniejszych klubów na Sunset Strip w Hollywood.

Hollywood Vampires i "Dead Drunk Friends":

Na płycie oprócz oryginalnych kompozycji Hollywood Vampires znalazły się też covery niegdysiejszych bywalców Hollywood Vampires, czyli m.in. The Doors, T.Rex, The Who, Jimiego Hendrixa, Led Zeppelin. Okładkę płyty w postaci antycznej księgi, stworzył projektant John Varvatos.

Hollywood Vampires i "Whole Lotta Love":