Wybierz zwycięzcę konkursu Firestone Headliners of Tomorrow

Znamy już TOP3 finalistów konkursu Firestone Headliners of Tomorrow. Kolejny jego etap to internetowe głosowanie, w którym publiczność wybierze zwycięzcę. Najlepszy z uczestników zagra na Firestone Stage podczas tegorocznego Open’er Festival.

Czy Hania Rani zagra na Open'erze? /materiały prasowe

Do finalnej rozgrywki stanęły wybrane przez jury konkursowe pod przewodnictwem Moniki Brodki grupy muzyczne: Blunt Razor, Moriah Woods oraz Hania Rani.



Blunt Razor powstał 6 lat temu - jak mówią muzycy - w pokoju Andrzeja, jednego z członków kolektywu. Tworzy go 4 młodych artystów z Jaworzna: wspomniany Andrzej Nocoń oraz Łukasz Pierzchała, Szymon Golec i Łukasz Bochenek, którzy wspólnie grają i komponują. Fascynuje ich dążenie do prostoty, stąd też nazwa zespołu nawiązująca do idei myślenia ekonomicznego "brzytwa Ockhama".

Moriah Woods to Amerykanka mieszkająca w Polsce od 2014 r. Wraz z Mariuszem Antrasem (gitara basowa) i Michałem Głosem (perkusja) tworzy kolektyw sygnowany jej nazwiskiem. W tym składzie grają razem od 2015 r., głównie w Puławach. Moriah inspiruje się twórczością amerykańskiej songwriterki Sharon van Etten i polskim zespołem black metalowym Furia.

Hania Rani to 27-letnia pianistka, aranżerka, kompozytorka, mieszkająca między Warszawą a Berlinem. Jest klasycznie wykształconym muzykiem, ale od 5 lat tworzy również własne kompozycje, stawiając sobie za cel przekraczanie granic podziału na gatunki i style. Chętnie zagrałaby wspólnie z islandzkim Kiasmos tworzącym eksperymentalny minimal lub wrocławskim nu jazzowym Skalpelem.

Publiczność w głosowaniu online może ocenić artystów na podstawie nagranych specjalnie na potrzeby konkursu sesji muzycznych live, które zostały opublikowane na stronie konkursowej.

Na głosujących czekają nagrody. Fani, którzy po głosowaniu dodatkowo uzasadnią swoją decyzję, otrzymają szansę wygrania jednego z 10 podwójnych biletów na Open’era i 40 upominków od Firestone.