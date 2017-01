Współzałożyciel Bronski Beat nie żyje. Larry Steinbachek miał 56 lat

Pod koniec 2016 r. zmarł Larry Steinbachek, klawiszowiec i współzałożyciel popularnej w latach 80. synthpopowej grupy Bronski Beat.

Bronski Beat w teledysku "Smalltown Boy". Larry Steinbachek pierwszy z lewej

Informację o śmierci Larry'ego Steinbachka potwierdziła dopiero teraz siostra muzyka Louise Jones w rozmowie z BBC News.



Współzałożyciel grupy Bronski Beat zmarł na raka w wieku 56 lat.

Zespół tworzyli także wokalista Jimmy Somerville i grający na klawiszach i instrumentach perkusyjnych Steve Bronski. Cała trójka mieszkała razem w Lancaster House w Brixton na początku lat 80.

Formacja zdobyła kontrakt płytowy po zaledwie dziewięciu występach. Debiutancki singel "Smalltown Boy" (o nastoletnim geju opuszczającym rodzinę i swoje miasto) stał się dużym przebojem, docierając do 3. miejsca brytyjskiej listy.

Wszyscy muzycy grupy byli gejami i ich piosenki często poruszały tematykę homoseksualizmu.

Pierwszy album "The Age of Consent" (z kolejnym przebojem "Why?") znalazł się na 4. miejscu brytyjskiego zestawienia bestsellerów.

Popularność zdobył też cover "I Feel Love" Donny Summer nagrany z wokalistą Markiem Almondem. Pod koniec 1985 r. z Bronski Beat rozstał się Jimmy Somerville, który założył The Communards, a potem rozpoczął karierę solową.

Steinbachek i Bronski kontynuowali działalność grupy z nowym wokalistą Johnem Fosterem (przebój "Hit That Perfect Beat" z płyty "Thrithdare Doubledare" z 1986 r.).

W latach 1989-94 za mikrofonem stał Jonathan Hellyer. Na chwilę wrócił wówczas Foster, ale na ostatniej płycie Bronski Beat, "Rainbow Nation" z 1995 r., ponownie śpiewał Hellyer. Był to jednak koniec zespołu.



Steve Bronski został producentem pracującym dla innych wykonawców. Z kolei Larry Steinbachek objął funkcję muzycznego dyrektora w Remote Control Productions u słynnego teatralnego reżysera i choreografa Michaela Lauba.

W 2016 r. Steve Bronski połączył siły z Ianem Donaldsonem (odpowiadał za klawisze i programowanie w Bronski Beat w latach 1994-95) i nowym wokalistą Stephenem Granvillem. W tym składzie pracują nad nowymi wersjami starych piosenek, a także nad całkowicie premierowym materiałem.