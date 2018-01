Wściekłość Ektomorf (nowa płyta "Fury")

W połowie lutego węgierski Ektomorf wypuści nowy longplay.

Ektomorf po zmianach /Oficjalna strona zespołu

Okładkę albumu "Fury" zaprojektowali Chris Blomenkemper i Andrew Krasnoff.

Materiał trafi do sprzedaży 16 lutego w barwach niemieckiej AFM Records. Wśród dostępnych formatów znajdziemy wersję CD (digipack) oraz edycje winylowe (w tym limitowaną do 500 egzemplarzy w kolorze niebieskim).



Dodajmy, że pod koniec 2017 roku w szeregach groove / thrashowego Ektomorf doszło do poważnych zmian. Tamasa Schrottnera (gitara), Szabolcsa Murvaia (bas) i Roberta Jaksę (perkusja) zastąpili odpowiednio Szebasztian Simon, Attila Asztalos i Daniel Szabo.

"Aggressor", poprzednia płyta Węgrów, miała swą premierę w 2015 roku. Album ten promował m.in. teledysk do utworu tytułowego, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ektomorf Aggressor

Na albumie "Fury" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich lista:

1. "The Prophet Of Doom"

2. "AK 47"

3. "Fury"

4. "Bullet In Your Head"

5. "Faith And Strength"

6. "Infernal Warfare"

7. "Tears Of Christ"

8. "Blood For Blood"

9. "If You're Willing To Die"

10. "Skin Them Alive".