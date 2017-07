Wraca Sopot Festival. Dwa koncerty pokaże TVN

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, po dwuletniej przerwie powraca Sopot Festival z marką "Top of the Top", należącą do firmy Marcina Perzyny. W dniach 18-20 sierpnia tego roku wydarzenie muzyczne przyciągnie do Sopotu 50 polskich gwiazd, takich jak Edyta Górniak, Kayah, Cleo czy Andrzej Piaseczny. Pierwsze dwa koncerty będzie transmitować stacja TVN.

Magda Mołek i Olivier Janiak poprowadzą jeden z koncertów /Łepecki Michał /AKPA

Międzynarodowy Sopot Festival od 2012 roku współorganizowała Telewizja Polsat. Impreza odbywała się zawsze pod koniec sierpnia. Pierwsze dwie edycje w Polsacie (w 2012 i 2013 roku) odbyły się pod marką Sopot Top of the Top Festival. Ich główną częścią był koncert wykonawców zagranicznych, którzy sprzedali najwięcej płyt w swoich krajach. Był to pomysł poprzedniego wieloletniego dyrektora impresariatu stacji Marcina Perzyny.

Po tym jak na początku 2014 roku Perzyna odszedł z Polsatu, stacja zrezygnowała z koncertu Top of the Top i zmieniła nazwę sierpniowego widowiska na Polsat Sopot Festival. Ostatecznie z imprezy zrezygnowano w lipcu 2015 roku.

W tym roku Sopot Festival powraca do Opery Leśnej w Sopocie - wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia. Widowisko jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Sopotu, które posiada prawa do organizacji festiwalu. Stacja TVN nie jest współorganizatorem festiwalu, ale pokaże pierwsze dwa koncerty.

W piątek (18 sierpnia) odbędzie się koncert pt. "#ilove", a zgromadzeni w Operze Leśnej oraz widzowie przed telewizorami usłyszą największe przeboje o miłości. Koncert poprowadzą Magda Mołek i Olivier Janiak, a jego start zaplanowano na godz. 19.30.

Pierwszego dnia na scenie w Operze Leśnej w Sopocie wystąpią: Edyta Górniak, Margaret, LemOn, Michał Szpak, Natalia Szroeder, Feel, Pectus, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Bracia, Kancelarya, Oddział Zamknięty, Kasia Kowalska, Kobranocka, De Mono, Rafał Brzozowski, Izabela Trojanowska, Farba, Gabriel Fleszar i Kuba Molęda.

Clip Kayah Po co feat. Idan Raichel

Sobotni wieczór 19 sierpnia zarezerwowany będzie dla utworów tanecznych i popularnych przebojów, przy których bawi się cała Polska. Koncert "#idance", który również pokaże TVN od godz. 19.30, poprowadzą Gabi Drzewiecka i Filip Chajzer. W koncercie "#idance" zaśpiewają: Kayah, Andrzej Piaseczny, Kombii, Anna Wyszkoni, Blue Cafe, De Mono, Cleo, Mesajah, Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Oddział Zamknięty, LemOn i Mr. Zoob.

Ostatniego dnia Sopot Festivalu - w niedzielę 20 sierpnia - zorganizowany zostanie kabareton z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Stacja TVN nie będzie transmitować tego wydarzenia, ale wynika to ze strategii nadawcy - TVN od dawna nie pokazuje audycji kabaretowych.

Zgromadzonych w Operze Leśnej widzów zabawiać będą: Piotr Bałtroczyk, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Cezary Pazura, Kabaret Smile, Marcin Daniec, Rudi Schubert, Kabaret Łowcy.B, Grzegorz Halama i Ewa Błachnio.