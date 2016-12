Wpadka Sarah Michelle Gellar: Pomyliła Boya George'a z George'em Michaelem

Znana z m.in. serialu "Buffy, postrach wampirów" amerykańska aktorka Sarah Michelle Gellar zaliczyła wpadkę, na Twitterze żegnając Boya George'a, myląc go z George'em Michaelem.

"Czy naprawdę chcesz mnie zranić? Wydaje mi się, 2016, że tak" - napisała Sarah Michelle Gellar, dodając hasztag "ripboygeorge".

