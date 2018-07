Wpadka Beyonce w Warszawie: Zagraniczne media donoszą o drabinie

Wpadka z zepsutą platformą na koncercie Beyonce z Jayem-Z w Warszawie nie umknęła uwadze zagranicznych mediów.

Beyonce w Warszawie miała problem z opuszczeniem platformy /PictureGroup/REX/Shutterstock/ / East News

Koncert odbył się na PGE Narodowym w Warszawie w ramach "On The Run II" promującej wspólny album Beyonce i Jaya-Z "Everything Is Love".

Na koniec doszło do wpadki - jedna z wielopoziomowych platformach, na której występowała Beyonce, uległa awarii.

Wokalistka musiała ją opuścić dzięki pomocy technicznych, którzy sprowadzili Amerykankę po drabince.

O zdarzeniu napisały również zagraniczne media. Część z nich podkreśla profesjonalizm Beyonce w wybrnięciu z kłopotliwej sytuacji.

Wideo Wpadka na warszawskim koncercie Beyonce i Jaya-Z nie uszła uwadze zagranicznych mediów (Cover Video/x-news)

Przed koncertem wiele mówiło się o zachciankach artystów zza oceanu. Ponoć na liście życzeń Beyonce był czerwony papier toaletowy i nowe deski klozetowe.