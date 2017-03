Wokalista Hope w "Milionerach": Odpadł na drugim pytaniu

Kolejny artysta próbował swoich sił w programie "Milionerzy". Tym razem na drugim pytaniu odpadł Jakub Zimowski, wokalista grupy Hope.

Hubert Urbański nie mógł uwierzyć, że tak szybko pożegnał się z Jakubem Zimowskim /Cezary Piwowarski /TVN

Formacja Hope swoją twórczość określa mianem "porn nu metal", a w dorobku ma m.in. występ przed wielotysięczną publicznością na Dużej Scenie Przystanku Woodstock 2012. W listopadzie 2014 r. ukazała się płyta "da best of". Jesienią 2015 roku można było ich zobaczyć w programie "Must Be The Music" (grupa dotarła do finału dziesiątej edycji).

2 marca widzowie "Milionerów" mogli zobaczyć, jak w programie radzi sobie wokalista grupy, Jakub "Zima" Zimowski. Artysta szybko jednak pożegnał się z grą, gdyż odpadł na drugim pytaniu o 1000 zł.

Jednak, jak ocenili internauci jego pytanie było wyjątkowo podchwytliwe. Zimowski odpowiadał, co wypłynie po połączeniu A (garść bursztynów), B (litr morskiej wody), C (dwie łyżki miodu) i D (szklanka grysu). Mimo że wokalista zrozumiał pytanie, to zaznaczył błędną odpowiedź i pożegnał się z programem.