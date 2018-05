Wilki z największymi przebojami (nowa płyta "26/26")

Rok temu zespół Wilki świętował jubileusz 25-lecia. Ale dopiero teraz ukazuje się płyta podsumowująca działalność grupy. Na dwóch krążkach znajdziecie największe przeboje grupy. Premiera - 11 maja.

Na pierwszej płycie albumu "26/26" znalazły się największe piosenki Wilków z ich początkowej działalności, od "Son Of The Blue Sky", "Elli Lama Sabachtani", poprzez "Sen o Warszawie", "Jeden raz odwiedzamy świat", do "Moja Baby" i "Folkowy".

Druga płyta zawiera utwory, które zespół nagrał w późniejszym okresie działalności. Na otwarcie - "Baśka", a potem napięcie rośnie... Całość zamyka jedyny premierowy utwór - "Na krawędzi życia".



Lider i założyciel grupy Wilki Robert Gawliński zawsze szedł na czele swojej muzycznej watahy pod wiatr, na przekór trendom, zwłaszcza muzycznym. I kiedy wszyscy świętują okrągłe rocznice istnienia zespołów, on przekornie celebruje... dokładne 26 lat od debiutu grupy w 1992 roku albumem zatytułowanym "Wilki".

Specjalnym akcentem jubileuszowej trasy był występ na Przystanku Woodstock 2017 w Kostrzynie nad Odrą. Wówczas zespół wykonał przede wszystkim materiał z debiutanckiej "niebieskiej" płyty ("Eroll", "Amiranda", "Rachela", "Gloria", "Eli Lama Sabachtani", "Aborygen", "Beniamin" i "Son of the Blue Sky") oraz drugiego albumu "Przedmieścia" z 1993 r. ("Cień w Dolinie Mgieł", "Hiszpan", "Jeden raz odwiedzamy świat").

- To fajne wyzwanie, normalnie nasz program w dużej mierze opiera się na piosenkach z XXI w. Chcieliśmy coś fajnego zaprezentować. Ta impreza wymaga specjalnego traktowania - tłumaczył w rozmowie z Interią Robert Gawliński.

Aktualny skład Wilków tworzą: Robert Gawliński i jego syn Beniamin (gitara akustyczna, klawisze, wokal), gitarzyści Mikis Cupas i Maciej Gładysz oraz Marcin Ciempiel (bas) i Hubert Gasiul (perkusja).

