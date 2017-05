Wilki: 25 lat debiutu

8 maja minęło okrągłe 25 lat od premiery debiutanckiej płyty Wilków. Z tej okazji ekipa Roberta Gawlińskiego przygotowała sporo niespodzianek dla fanów.

Hubert Gasiul, Robert Gawliński i Beniamin Gawliński (Wilki) /fot. Justyna Rojek /East News

Wydany w 1992 roku "niebieski" album Wilków przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky", "Aborygen", "Eroll" czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną, katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka.

W nagraniach u boku Gawlińskiego pojawili się m.in. obecni gitarzyści Wilków Mikis Cupas i Maciek Gładysz, a także Andrzej Smolik (instrumenty klawiszowe), Krzysztof Ścierański (bas) i Kostek Yoriadis (klawisze).

"Przez te 25 lat wiele się zdarzyło, przez zespół przewinęło się kilku muzyków, realizatorów, technicznych - wielu przyjaciół. Bardzo im wszystkim dziękuję za doświadczenia, za koncerty, za wspólnie spędzony czas, za fajne imprezy. Nasi fani, którzy w 90. latach przyjeżdżali na koncerty z rodzicami, dziś przywożą swoje dzieci, a z wieloma z nich spotykamy się także prywatnie" - mówi Robert Gawliński, którego obecnie na scenie także wspomaga syn - Beniamin Gawliński (gitara akustyczna, klawisze, wokal).

Aktualny skład Wilków tworzą: Robert i Beniamin Gawlińscy, Mikis Cupas, Maciej Gładysz oraz Marcin Ciempiel (bas) i Hubert Gasiul (perkusja).

Jubileuszowa trasa rozpoczyna się 13 maja w Rzeszowie. Szczególnym koncertem będzie specjalny występ na Dużej Scenie Przystanku Woodstock (3 sierpnia).