Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Chinach. Roan jak "polscy Beatlesi"

6 stycznia w Pekinie rozpoczął się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję w Chinach rozkręca popularny w tym kraju zespół Roan, który od ponad dekady regularnie odwiedza Państwo Środka z koncertami.

Zbiórka w Chinach umownie rozpoczyna 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w Polsce odbędzie się w niedzielę 14 stycznia.

Razem z grupą Roan do tego kraju wybrał się Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP.

"W zeszłym roku Szanghaj wyszedł lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, a zebraliśmy ponad 20 tys., była dobra zabawa" - mówią muzycy Roan.

"Będzie to szybki i intensywny wyjazd, ale widzieliśmy to, co się działo rok temu" - skomentował Owsiak w rozmowie z TVN24.

Szef WOŚP zdradził, że dzieci z Chin przygotowały hymn orkiestry w swoim rodzimym języku.

"Słyszeliśmy to już w języku japońskim, a więc nic nas nie zdziwi. Wręcz przeciwnie: buduje to niesamowitą radość, że Orkiestra gra po prostu na całym świecie" - cieszy się Owsiak.

Zespół Roan powstał w Solcu Kujawskim w maju 1991 roku. Już w tym samym roku odnieśli pierwszy poważny sukces (jedna z głównych nagród na Festiwalu w Jarocinie a Zbyszek Man mając wtedy niespełna 17 lat otrzymał nagrodę dla najlepszego wokalisty).

W 1992 roku wraz z zespołem Zdrowa Woda rozpoczynają jako pierwsi granie dla tworzącej się Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



W 2006 r. niespodziewanie, zostali zaproszeni na koncerty do Chin. Występowali dla studentów, głównie w aulach uniwersyteckich. Przygoda w Kraju Środka trwa do dzisiaj, a fani i media chińskie określają Roan jako ambasadorów muzyki rockowej.

"Po tych koncertach wydarzyło się parę fajnych sytuacji, że w zasadzie od 10 lat latamy tam raz, dwa razy w roku na koncerty" - mówił grający na basie Andrzej Man w "Dzień dobry TVN".

Roan ma na swoim koncie 6 płyt i ponad 1000 zagranych koncertów, występy na festiwalach w Polsce i nie tylko. W 2015 roku ukazała się płyta "Journey".

W dorobku mają także wspólny utwór "Shu" nagrany z chińskim wokalistą reggae - Da Shu, który w 2016 r. po raz pierwszy odwiedził Polskę. Z jego udziałem powstaje obecnie nowa płyta zespołu Roan.



Grupę tworzą: Zbyszek Man (wokal, gitara), Andrzej Man (gitara basowa), Tomasz Pacanowski (gitara) i Waldek Franczyk (perkusja).