What Is Sexy? 2017: Taylor Swift, Lady Gaga i Bebe Rexha wyróżnione

W połowie kwietnia ogłoszono laureatki prestiżowej nagrody What Is Sexy? 2017, który organizowany jest przez Victoria’s Secret. Wśród zwyciężczyń znalazły się m.in. Taylor Swift, Lady Gaga, Bebe Rexha, Alexandra Richards oraz Chrissy Teigen.

Taylor Swift została okrzyknięta najseksowniejszą kobietą w branży rozrywkowej /Christopher Polk /Getty Images

Nagrodę najbardziej seksownej kobiety w branży rozrywkowej zdobyła wokalistka Taylor Swift. Po niezwykle intensywnym 2016 roku gwiazda nieco przystopowała swoją karierę. Mówi się także, że w tym roku usłyszymy nową muzykę wokalistki. Jej ostatni singel "I Don’t Wanna Live Forever" z Zaynem Malikiem promował film "Ciemniejsza strona Greya".



To już trzecie wyróżnienie dla Taylor Swift w tym plebiscycie. W 2015 roku nagrodzono ją w kategorii najlepsze nogi. Rok później otrzymała statuetkę za swoją trasę promującą płytę "1989".

Najseksowniejszą piosenkarką została natomiast Lady Gaga. Ostatnie miesiące dla gwiazdy były pasmem sukcesów. Jej album "Joanne" został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i fanów, wokalistka wystąpiła również na Super Bowl, gościnnie wspomogła Metallikę na Grammy, w zastępstwie Beyonce została headlinerem Coachelli, a oprócz tego pracuje nad kilkoma innymi projektami. W tym roku Gaga wyrusza także w światową trasę koncertową.



Wyróżniona została również Bebe Rexha, jako najseksowniejsza wokalistka, która zaczyna karierę. Przypomnijmy, że piosenkarka w branży muzycznej jest aktywna od kilku lat (pisała teksty dla Seleny Gomez, Eminema i Rihanny, Tinashe), jednak jako solowa artystka stawia pierwsze kroki. Popularność zdobyła dzięki utworowi z Davidem Guettą "Hey Mama" oraz gościnnemu udziałowi w piosence "Me, Myself & I" G-Eazy'ego. Obecnie Rexha pracuje nad debiutancką płytą.



Najseksowniejszą DJ-ką uznano natomiast córkę Keitha Richardsa, Alexandrę Richards, która znana jest przede wszystkim jako modelka.



W kategorii najseksowniejszy autor wyróżniona została żona Johna Legenda, Chrissy Teigen (w zeszłym roku ukazała się jej książka kucharska "Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat").



Ponadto wśród wyróżnionych znalazły się m.in.: Mandy Moore (najseksowniejsza aktorka), Billie Lourd (najseksowniejsze poczucie humoru), Vanessa Hudgens (najseksowniejsza gwiazda podejmująca ryzyko), Priyanka Chopra (najseksowniejsza na czerwonym dywanie) oraz Margot Robbie (wiecznie seksowna).



Lista nagrodzonych nie wszystkim przypadła do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, że Victoria's Secret promuje po raz kolejny białe i szczupłe kobiety, a jeżeli wyróżnia kogoś o innym kolorze skóry, to w mało znaczących kategoriach.



W zeszłym roku triumfowały m.in. Demi Lovato (najseksowniejsza wokalistka), Jennifer Lopez (wiecznie seksowna) i Selena Gomez (najseksowniejsza na czerwonych dywanach).

