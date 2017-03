Weekend zmienia styl? ("Kocham jej oczy")

Po dłuższej przerwie nowy teledysk zaprezentowała dowodzona przez Radka Liszewskiego grupa Weekend. Poniżej możecie zobaczyć klip "Kocham jej oczy".

Kadr z teledysku "Kocham jej oczy" grupy Weekend /

Niedawno Radek Liszewski w rozmowie z PAP Life zapowiadał koniec albumów i dużych krążków, nagrywanych przez muzyków.

"To zanika, gramy single, a jak już uzbiera się kilka nowych piosenek, składamy to na album" - wyjaśniał wokalista grupy Weekend. Jego zdaniem promocja muzyki przeniosła się do sieci.

Po ośmiu miesiącach od utworu "Dałem ci kwiaty" discopolowy zespół prezentuje nowy singel "Kocham jej oczy".

Fani zwracają uwagę na zmianę stylu na bardziej klubowy, niektórzy jako kierunek wskazują rumuńską scenę disco.

W czarno-białym teledysku u boku wokalisty pojawia się modelka Anna Baranek. Za klip odpowiada ekipa Respect Media.

Na razie teledysk odtworzono niewiele ponad 14 tys. razy.



Clip Weekend Kocham jej oczy

Największym przebojem grupy jest "Ona tańczy dla mnie" z 2012 r., który ma na koncie ponad 103 mln odsłon.