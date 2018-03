Wandale zniszczyli pomnik Davida Bowiego

Dwa dni po odsłonięciu pomnik Davida Bowiego został zniszczony przez wandali.

25 marca w Aylesbury w Wielkiej Brytanii odsłonięto pomnik Davida Bowiego. Przedstawia on kilka wcieleń legendarnego artysty, w tym usytuowaną z przodu postać Ziggy'ego Stardusta, czyli wykreowanego przez Bowiego kosmitę i gwiazdę rocka.

Zaledwie 48 godzin później rzeźba padła ofiarą wandali, którzy wokół niej sprayem napisali "RIP DB", a na chodniku przed pomnikiem hasło "najpierw nakarmcie bezdomnych".

"Byłem bardzo rozczarowany tym, co się stało, ale udając się na miejsce, myślałem, że będzie znacznie gorzej. Teraz jesteśmy zajęci usuwaniem aktów wandalizmu. Farbą został pomazany sam pomnik, chodnik przed nim oraz ściana za nim. Napisy głosiły o bezdomnych, ale największa ironia polega na tym, że bardzo dużo robię w sprawie bezdomnych. Był to bardzo ignorancki czyn, bo na pomnik nie zostały przeznaczone żadne pieniądze publiczne. Całość sfinansowali fani Davida Bowiego" - skomentował zajście główny pomysłodawca pomnika, David Stopps. Dodał, że ma nadzieję, iż sprawców uda się znaleźć dzięki monitoringowi.

Rzeźba z Aylesbury to pierwszy pomnik Davida Bowiego na świecie. Powstał on w dużej mierze dzięki zbiórce internetowej zorganizowanej przez Stoppsa. Został odsłonięty przez Steve'a Hogartha, wokalistę grupy Marillion. Autorem rzeźby jest Andrew Sinclair.

"To wstyd - powiedział Hogarth i dodał - Mam nadzieję, że pomnik da się oczyścić i to wspaniałe dzieło sztuki stanowić będzie jeden z powodów, dla których warto będzie przyjechać do Aylesbury" - dodał.

Przypomnijmy, że David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku.

