Wanda Kwietniewska, Dżem i Piotr Zioła po Fryderykach 2017

26 kwietnia odbyła się ceremonia wręczenie Fryderyków. Wśród nagrodzonych znaleźli się Organek, Brodka, Piotr Zioła, Dawid Podsiadło, Reni Jusis i Ania Dąbrowska, a wśród wręczających pojawili się m.in. Zdzisława Sośnicka, Wanda Kwietniewska i Margaret. Zobaczcie, z kim udało porozmawiać się reporterom Interii.

Wanda Kwietniewska zachęca muzyków do walki o swoje prawa /Podlewski /AKPA

W kategorii debiut roku za płytę "Revolving Door" nagrodzony został Piotr Zioła.

- Bardzo się cieszę, że ta praca, która nie trwała krótko, bo aż cztery lata, została doceniona i to tak szybko. Chciałbym, żeby to wyróżnienie zmobilizowało mnie do pracy i tak zamierzam to wykorzystać - mówił wokalista w rozmowie z Interią.

Złotego Fryderyka w kategorii muzyka rozrywkowa, jako pierwszy zespół w historii, otrzymali członkowie grupy Dżem.

- Dostanie tej nagrody jest dla nas czymś oszałamiającym - mówił Benedykt "Beno" Otręba, basista i współzałożyciel śląskiej formacji.

Wanda Kwietniewska w tym roku wręczała nagrodę w kategorii utwór roku. Przed przekazaniem statuetki artystka zdobyła się na odważną wypowiedź, w której uszczypliwie odniosła się do traktowania artystów przez poprzednich i obecnych rządzących, a także zachęciła artystów do przyłączania się do stowarzyszeń muzycznych.

- Artyści w Polsce byli "robieni", że tak powiem, przez każdą władzę. Nigdy nie byli ulubieńcami. W związku z tym, czy świat skręca na prawo, czy na lewo, w Polsce o prawach autorskich mówić trzeba zawsze - stwierdziła po ceremonii w rozmowie z Interią.

Kwietniewska opowiedziała również o swoich najbliższych planach zawodowych i nadchodzącym jubileuszu grupy Wanda i Banda.

- W 2018 roku wypada 35-lecie założenia przeze mnie zespołu i będę chciała ten rok celebrować. Mam nadzieję, że uda mi się wydać płytę z nowymi rzeczami i będę też dbała o to, aby wydarzyły się spektakularne koncerty - mówiła Kwietniewska.