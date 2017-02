Walk Off The Earth: Cover "Shape Of You" Eda Sheerana podbija sieć

Ponad 1,1 mln odsłon w ciągu tygodnia zdobyła niesamowita wersja przeboju "Shape Of You" Eda Sheerana przygotowana przez grupę Walk Off The Earth.

Walk Off The Earth nagrali swoją wersję przeboju Eda Sheerana /

Walk Off The Earth to powstała w 2006 roku kanadyjska grupa, która wykonuje covery popularnych utworów i publikuje w serwisie Youtube. Charakterystyczne dla grupy jest wykorzystywanie w tym nietypowych instrumentów.

Reklama

Największą popularność - ponad 176 mln odsłon - zdobyła wersja przeboju "Somebody That I Used To Know" Gotye, którą zagrali na jednej gitarze. Ich wykonanie docenił sam autor.

O działalności Walk Off The Earth ciepło wypowiadały się takie gwiazdy show-biznesu jak Russel Crowe, Justin Timberlake czy Adele.

Inne covery notują po kilkanaście-kilkadziesiąt mln odtworzeń.

Ostatnio Kanadyjczycy sięgnęli po "Shape Of You" Eda Sheerana. Utwór zapowiadający płytę "÷" zadebiutował na szczycie list przebojów po obu stronach Atlantyku.

Wideo Shape of You - Walk off the Earth (Ed Sheeran Cover)

W swojej wersji Walk Off The Earth wpletli fragmenty piosenek "No Scrubs" TLC i "No Diggity" Black Street.

Tym razem muzycy wykorzystali przede wszystkim instrumenty o nazwie boowhacker (w Polsce funkcjonują jako bum bum rurki lub muzyczne tuby) - mowa o różnokolorowych rurkach o różnej długości służące w tym przypadku jako instrument perkusyjny. Ale członkowie grupy sięgnęli także po m.in. widelce czy talerze perkusyjne, które w pewnym momencie uruchamia efektownym kopniakiem Myles, bratanek Gianni Luminati Nicasso.

Clip Ed Sheeran Shape of You