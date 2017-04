Wada serca córki Rory Feeka zrasta się

Wokalista country, Rory Feek, z ulgą przyjął wiadomość, że ubytek w sercu jego córki, Indiany, powoli się zrasta.

Zdrowie córki Rory Feeka uległo znacznej poprawie /Ethan Miller /Getty Images

Córka Joey i Rory Feeka, Indiana, urodziła się z zespołem Downa w 2014 roku. Ponadto zdiagnozowano u niej wrodzoną wadę serca. Indy była jedynym wspólnym dzieckiem małżeństwa (Rory ma również dwie córki z poprzedniego związku).

Właśnie po narodzinach córeczki u Joey Feek zdiagnozowano raka szyjki macicy. Po wyniszczającej walce z nowotworem piosenkarka country zmarła 4 marca 2016 roku w wieku 40 lat.

Śmierć wokalistki zakończyła karierę duetu Joey + Rory, który doczekał się siedmiu płyt studyjnych. Ostatnia z nich, "Hymns That Are Important To Us", ukazała się 12 lutego 2016 roku, czyli niecały miesiąc przed śmiercią Joey. Rory Feek przyznał również, że nie będzie kontynuował kariery solowej.



"Nie mam planów, aby grać i śpiewać" - stwierdził w rozmowie z People.com, wyjaśniając, że bez swojej żony, nie widzi sensu dalszego tworzenia.



Wideo Joey+Rory - When I'm Gone

Muzyk zajął się opieką nad córką. Na początku kwietnia Indiana trafiła do szpitala uniwersyteckiego w Nashville. Po kontrolnych badaniach okazało się, że ubytek w sercu dziewczynki zrasta się.

"Dziura w jej sercu sprawdzona dziś rano. Zamyka się. Dzięki Bogu" - napisał Rory Feek.

Przypomnijmy, że niedawno muzyk ogłosił wydanie pośmiertnego albumu "If Not for You" swojej żony, na którym znajdą się głównie utwory z niepublikowanej solowej płyty "Strong Enough to Cry" (2005) oraz oryginalną wersję "That's Important to Me" z wydawnictwa "Album Number Two" Joey + Rory (2010).