​W walentynki Doda zaprasza fanów do... łóżka

"Mam propozycję nie do odrzucenia!" - oznajmiła na facebookowym profilu Doda. Gwiazda postanowiła umilić walentynki singlom i wysłała im zaproszenie do... łóżka z poduszką ze swoją podobizną. "Zapraszam do łóżka! Śpij i śnij z Dodą!" - zachęca fanów wokalistka.

Doda kusi fanów /Kurnikowski /AKPA

"Zapraszam do łóżka! Wychodząc naprzeciw tradycji święta 'zakochanych', której spora część z Was nie chce obchodzić - mam propozycję nie do odrzucenia! Super walentynkowa poduszka dla singla to jest to, co powinieneś mieć w swoim domu! Czujesz się samotnie? Śpij i śnij z Dodą!" - czytamy na profilu piosenkarki.

"W łóżku, którego z Was będzie mi najwygodniej?" - kokieteryjnie pyta gwiazda.

Poduszka z Dodą kosztuje 50 zł. Co na to fani?

"Dla czasu spędzonego w towarzystwie Dody człowiek na pewno by zrobił dużo rzeczy" - zauważa filozoficznie jeden z nich... "Zamawiam!!! Co dwie Dody, to nie jedna" - dodaje inny. "Noc z Dodą za 50 zł - super" - kwituje kolejny fan gwiazdy.