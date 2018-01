Visigoth przed premierą (nowa płyta "Conqueror’s Oath")

Amerykanie z formacji Visigoth odliczają już dni do premiery drugiego albumu.

Visigoth w akcji /fot. Peter Beste /

Płyta "Conqueror’s Oath" trafi w ręce miłośników tradycyjnego heavy metalu 9 lutego nakładem Metal Blade Records (m.in. CD i wersje winylowe).



Zespół ze stanu Utah raz jeszcze nagrywał w studiu Boar's Nest w rodzinnym Salt Lake City, gdzie za konsoletą zasiadł Andy Patterson. Mastering wykonał Dave Otero w studiu Flatline Audio.



Okładkę nowego longplaya Visigoth przygotował ceniony belgijski artysta Kris Verwimp.



Z nowym singlem "Warrior Queen" Visigoth możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Visigoth "Warrior Queen" (OFFICIAL)

Oto program albumu "Conqueror's Oath":

1. "Steel And Silver"

2. "Warrior Queen"

3. "Outlive Them All"

4. "Hammerforged"

5. "Traitor's Gate"

6. "Salt City"

7. "Blades In The Night"

8. "The Conqueror's Oath".