Vera Lynn uczci setne urodziny nową płytą

20 marca 100 lat skończy dama Vera Lynn. Brytyjska wokalistka okrągły jubileusz będzie świętować z nowym albumem.

Vera Lynn pojawia się na imprezach weteranów II wojny światowej /fot. Dan Kitwood / Getty Images

O brytyjskiej wokalistce "The Guardian" pisał, że "głos Very Lynn podtrzymywał na duchu naród podczas najczarniejszych dni wojny".

Do jej najbardziej znanych utworów należą m.in. "We'll Meet Again", "The White Cliffs of Dover" i "There'll Always Be an England". Podczas II wojny światowej była jedną z największych gwiazd brytyjskiej estrady.

Jest też bohaterką utworu "Vera" z płyty "The Wall" Pink Floyd.

Na płycie "Vera Lynn 100" znajdą się na nowo zorkiestrowane wersje najsłynniejszych piosenek Very Lynn. Gościnnie na albumie zaśpiewali tenor Alfie Boe (m.in. musical "Nędznicy") i pop-operowy wokalista i prezenter Aled Jones.

Dodajmy, że w 2009 r. za sprawą zestawu zatytułowanego "We'll Meet Again" Vera Lynn przeszła do historii, stając się najstarszą żyjącą osobą, której płyta trafiła na 1. miejsce brytyjskiej listy przebojów.

18 marca w Palladium, w Londynie, odbędzie się specjalny charytatywny koncert jubileuszowy, podczas którego uhonorowana zostanie 100-letnia gwiazda.

Wideo We'll Meet Again - Vera Lynn

