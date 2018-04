Varius Manx i Kasia Stankiewicz z nową płytą "Ent": W sercu lasu

W piątek 13 kwietnia do sklepów trafiła płyta "Ent", pierwszy album Varius Manx nagrany po powrocie Kasi Stankiewicz do składu. Poniżej możecie sprawdzić singel "Mgła nad Warszawą".

Kasia Stankiewicz nagrała nową płytę z Varius Manx /Piotr Zagiell / East News

Kasia Stankiewicz odnowiła współpracę z Varius Manx po 15 latach (była wokalistką tego zespołu w latach 1996-2001; zastąpiła Anitę Lipnicką).

Wideo Varius Manx: Mamy ogromną frajdę (20m2 Łukasza/x-news)

Z okazji jubileuszu 25-lecia grupa ruszyła w specjalną trasę, na której śpiewała właśnie Kasia Stankiewicz. Współpraca okazała się na tyle owocna, że powstał nowy utwór "Ameryka", z którym Varius Manx wystąpił podczas Konkursu SuperPremiery na Festiwalu w Opolu 2016. Formacja zgarnęła tam wyróżnienia od Polskiego Radia i stowarzyszenia ZAiKS (dla autora muzyki - Robert Janson, dla autora tekstu - Jacek "Budyń" Szymkiewicz) oraz przyznaną po raz pierwszy SuperPremierę od jury.

Kolejną wspólną piosenką był "Piątek", który promował koncertowe wydawnictwo "25 live" nagrane w studiu im. Witolda Lutosławskiego.

W połowie ub. r. grupa zaprezentowała utwór "Biegnij" - oficjalny hymn Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu.

Clip Varius Manx Piątek - & Kasia Stankiewicz

Początkowo Janson i Stankiewicz nie chcieli deklarować, jak będzie wyglądała ich dalsza współpraca, ale z czasem zaczęły się pojawiać pogłoski, że pracują nad wspólną płytą. Teraz z zaskoczenia ujawniają album "Ent". Zgodnie z zespołową tradycją to trzyliterowe słowo zaczynające się na "E".

Zdjęcie Kasia Stankiewicz krótko po dołączeniu do Varius Manx / Mieczysław Włodarski / Reporter

"Z pewnością osoba Kasi dała mi nowy bodziec do tworzenia, skutkiem czego napisałem na płytę ponad 20 kompozycji, z których wspólnie wybraliśmy 14, według nas najbardziej oddających charakter albumu" - opowiada Robert Janson.

"Z tego nieoczekiwanego spotkania wyszła zaskakująco piękna płyta. Sama uwielbiam do niej wracać, gdyż jest pełna dobrych energii, a słuchając jej czuję się jakbym leżała na ciepłym piasku, ze słońcem na skórze i w głowie" - dodaje Kasia Stankiewicz, która napisała teksty.

Wideo Kasia Stankiewicz i Varius Manx: Nowa płyta? Nie wykluczamy tego (20m2 Łukasza/x-news)

W większości kompozycji muzykom towarzyszył kwartet smyczkowy, a nad produkcją muzyczną płyty czuwało dwóch realizatorów dźwięku: Leszek Kamiński i basista Varius Manx Paweł Marciniak.

Ciekawostką tego albumu jest jego wizualna oprawa. Zaproszeni do współpracy artyści inspirowali się muzyką, by stworzyć baśniowy świat w formie ilustracji i grafik, które dopełniają warstwę dźwiękową i będą stanowiły dodatkową wartość w trakcie promocji albumu.

"Ent" ukazuje się w dwóch wersjach: standardowej w kolorze zielonym oraz De Luxe w kolorze czarnym, zawierająca dodatkowo trzy premierowe utwory - w tym m.in. wspomniany już "Biegnij" oraz nową aranżację przeboju "Piosenka księżycowa" z płyty "Emu", debiutu Variusów z Anitą Lipnicką (1994). Książeczka wersji De Luxe będzie zawierała również niepublikowane dotąd zdjęcia muzyków w baśniowym otoczeniu.

Do promocji nowej płyty wybrano balladę "Mgła nad Warszawą".



Wideo VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ - Mgła nad Warszawą (Official Audio)

Początki Varius Manx sięgają 1990 roku. Wtedy Robert Janson wraz z braćmi Michałem i Pawłem Marciniakami oraz z Piotrem Sobczakiem i Tomaszem Ziółkiewiczem nagrał album "The Beginning" - debiut płytowy formacji Varius Manx czyli "Dziwnego kota bez ogona". Rok później zespół w poszerzonym składzie (dołączyli: Sławek Romanowski i Robert Amirian) wydał swoją drugą płytę - "The New Shape". Jednak produkcje te nie odniosły większego sukcesu.

Przełom w karierze grupy nastąpił w 1994 roku, wraz z nagraniem albumu "Emu" z udziałem Anity Lipnickiej jako wokalistki. Utwory tam zawarte, takie jak "Piosenka księżycowa" oraz "Zanim zrozumiesz" stały się od razu wielkimi przebojami i przez długi czas okupowały czołówki list przebojów. "Elf" (1995) to z kolei "Zamigotał świat", "Zabij mnie" i "Pocałuj noc", a większość nagrań z tej płyty zostało wykorzystanych w ówczesnych kinowym hicie - "Młode Wilki".

Clip Varius Manx Piosenka Księżycowa

Po rozstaniu z Lipnicką popularność udało się podtrzymać płytą "Ego" (1996) z przebojem "Orła cień". Współpracę ze Stankiewicz zamknął album "End", który jako ostatni w dorobku grupy osiągnął przynajmniej status platyny.

Clip Varius Manx Orła cień

"Eta" (2001) była debiutem Moniki Kuszyńskiej, z którą powstały jeszcze "Eno" (2002) i "Emi" (2004). Karierę przerwał fatalny wypadek samochodowy, do którego doprowadził siedzący za kierownicą Robert Janson. 28 maja 2006 r. po koncercie w Miliczu na zakręcie wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na skutek uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowych Kuszyńska utraciła czucia w nogach i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim.



W lutym 2010 roku, po otrzymaniu zgody od Moniki Kuszyńskiej, czwartą wokalistką zespołu została 22-letnia Anna Józefina Lubieniecka, triumfatorka "Szansy na sukces", opolskich "Debiutów", solistka Piotra Rubika. Varius Manx po przerwie oficjalnie wrócili na scenę.

W 2011 roku światło dzienne ujrzała płyta "Eli" nagrana wspólnie z Anną Józefiną. Dziewczyna nie zagrzała jednak długo miejsca w zespole i postanowiła skupić na karierze solowej pod szyldem Lari Lu.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Varius Manx Przebudzenie

W czerwcu 2013 roku nową wokalistką zespołu została Edyta Kuczyńska występująca pod pseudonimem Edi Ann. Razem z nią zespół wypuścił tylko single "Mamy teraz siebie", "Wierzę w miłość", "Cudowne dni" i "Spokój", a po dwóch latach na pokładzie ponownie zameldowała się Kasia Stankiewicz.