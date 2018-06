Varius Manx i Kasia Stankiewicz: "Kot bez ogona" przepisem na uśmiech

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Kot bez ogona" grupy Varius Manx i Kasi Stankiewicz.

Kasia Stankiewicz nagrała nową płytę z grupą Varius Manx AKPA

Kasia Stankiewicz odnowiła współpracę z Varius Manx po 15 latach (była wokalistką tego zespołu w latach 1996-2001; zastąpiła Anitę Lipnicką).

Varius Manx: Mamy ogromną frajdę

Z okazji jubileuszu 25-lecia grupa ruszyła w specjalną trasę, na której śpiewała właśnie Kasia Stankiewicz. Współpraca okazała się na tyle owocna, że powstał nowy utwór "Ameryka", z którym Varius Manx wystąpił podczas Konkursu SuperPremiery na Festiwalu w Opolu 2016. Formacja zgarnęła tam wyróżnienia od Polskiego Radia i stowarzyszenia ZAiKS (dla autora muzyki - Robert Janson, dla autora tekstu - Jacek "Budyń" Szymkiewicz) oraz przyznaną po raz pierwszy SuperPremierę od jury.

Kolejną wspólną piosenką był "Piątek", który promował koncertowe wydawnictwo "25 live" nagrane w studiu im. Witolda Lutosławskiego.

W połowie ub. r. grupa zaprezentowała utwór "Biegnij" - oficjalny hymn Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu.

Varius Manx Piątek - & Kasia Stankiewicz

Początkowo Janson i Stankiewicz nie chcieli deklarować, jak będzie wyglądała ich dalsza współpraca, ale z czasem zaczęły się pojawiać pogłoski, że pracują nad wspólną płytą. W kwietniu z zaskoczenia wypuścili album "Ent". Zgodnie z zespołową tradycją to trzyliterowe słowo zaczynające się na "E".

Teraz grupa prezentuje teledysk "Kot bez ogona".

"To piosenka rzec można żartobliwa. Ale czym byłoby życie bez uśmiechu! Słuchajcie 'Kota' i uśmiechajcie najwięcej jak się da!" - zachęca Kasia Stankiewicz.

"Wśród subtelnych i romantycznych utworów 'Kot bez ogona' wyróżnia się na płycie dynamicznością i ogromnym ładunkiem pozytywnej energii. Tak myślę. Tworząc go miałem intencje przekazania ludziom dobrej energii i myśli na lato i nie tylko. Bardzo lubię tekst, który Kasia stworzyła do tego utworu i w ten sposób powstała piosenka, która mam nadzieje będzie z przyjemnością słuchana przez odbiorców. Tym bardziej że Varius Manx to 'Kot bez ogona'" - dodaje Robert Janson.

Początki Varius Manx sięgają 1990 roku. Wtedy Robert Janson wraz z braćmi Michałem i Pawłem Marciniakami oraz z Piotrem Sobczakiem i Tomaszem Ziółkiewiczem nagrał album "The Beginning" - debiut płytowy formacji Varius Manx czyli "Dziwnego kota bez ogona". Rok później zespół w poszerzonym składzie (dołączyli: Sławek Romanowski i Robert Amirian) wydał swoją drugą płytę - "The New Shape". Jednak produkcje te nie odniosły większego sukcesu.

Przełom w karierze grupy nastąpił w 1994 roku, wraz z nagraniem albumu "Emu" z udziałem Anity Lipnickiej jako wokalistki. Utwory tam zawarte, takie jak "Piosenka księżycowa" oraz "Zanim zrozumiesz" stały się od razu wielkimi przebojami i przez długi czas okupowały czołówki list przebojów. "Elf" (1995) to z kolei "Zamigotał świat", "Zabij mnie" i "Pocałuj noc", a większość nagrań z tej płyty zostało wykorzystanych w ówczesnych kinowym hicie - "Młode Wilki".

Varius Manx Piosenka Księżycowa

Po rozstaniu z Lipnicką popularność udało się podtrzymać płytą "Ego" (1996) z przebojem "Orła cień". Współpracę ze Stankiewicz zamknął album "End", który jako ostatni w dorobku grupy osiągnął przynajmniej status platyny.

Varius Manx Orła cień

"Eta" (2001) była debiutem Moniki Kuszyńskiej, z którą powstały jeszcze "Eno" (2002) i "Emi" (2004). Karierę przerwał fatalny wypadek samochodowy, do którego doprowadził siedzący za kierownicą Robert Janson. 28 maja 2006 r. po koncercie w Miliczu na zakręcie wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na skutek uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowych Kuszyńska utraciła czucia w nogach i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim.



W lutym 2010 roku, po otrzymaniu zgody od Moniki Kuszyńskiej, czwartą wokalistką zespołu została 22-letnia Anna Józefina Lubieniecka, triumfatorka "Szansy na sukces", opolskich "Debiutów", solistka Piotra Rubika. Varius Manx po przerwie oficjalnie wrócili na scenę.

W 2011 roku światło dzienne ujrzała płyta "Eli" nagrana wspólnie z Anną Józefiną. Dziewczyna nie zagrzała jednak długo miejsca w zespole i postanowiła skupić na karierze solowej pod szyldem Lari Lu.



Varius Manx Przebudzenie

W czerwcu 2013 roku nową wokalistką zespołu została Edyta Kuczyńska występująca pod pseudonimem Edi Ann. Razem z nią zespół wypuścił tylko single "Mamy teraz siebie", "Wierzę w miłość", "Cudowne dni" i "Spokój", a po dwóch latach na pokładzie ponownie zameldowała się Kasia Stankiewicz.