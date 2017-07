Vance Joy z Angelą Sarafyan z "Westworld" ("Lay It On Me")

Znana z serialu "Westworld" Angela Sarafyan wystąpiła w najnowszym teledysku wokalisty Vance'a Joya - "Lay It On Me".

Angela Sarafyan zagrała w teledysku Vance'a Joya /fot. Frederick M. Brown /Getty Images

"Lay It On Me" to pierwszy premierowy materiał Australijczyka od premiery debiutanckiej płyty "Dream Your Life Away" z września 2014 r., która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w USA. Pochodzą z niej przebojowe single "Mess Is Mine" (platyna) oraz "Riptide" (4 razy platyna).

Vance Joy promował ten materiał na trasie po USA w roli supportu Taylor Swift.

W sumie wszystkie piosenki 29-latka odtworzono w streamingu ponad 1 mld razy.

James Keogh (to prawdziwe nazwisko muzyka) nazywany jest przez niektórych "australijskim odpowiednikiem Jeffa Buckleya".

Teledysk do "Lay It On Me" zrealizowała Mimi Cave (m.in. Sylvan Esso, tUnE-yArDs, Jim James), a występuje w nim Angela Sarafyan, aktorka znana z roli w serialu "Westworld".

"Miałem gitarowy riff, który grywałem sobie, od nie pamiętam kiedy, ale którego nigdy nie udało mi się wkomponować w utwór. Kiedy jednak dodałem go do tekstu, który miałem zapisany w telefonie, ze słowami 'everything starts at your skin', wszystko nagle nabrało sensu" - opowiada Vance Joy.

Clip Vance Joy Lay It On Me

