Vampire: Nowa płyta "With Primeval Force"

Na swą premierę czeka już "With Primeval Force", drugi album szwedzkiego Vampire.

Nowy longplay death / thrashowego kwintetu z Goeteborga ujrzy światło dzienne 21 kwietnia nakładem niemieckiej Century Media Records. Materiał dostępny będzie m.in. w limitowanej edycji CD (digipack z rozkładanymi panelami w kształcie krzyża) oraz w wersji winylowej.



Ręcznie namalowana okładka "With Primeval Force" to dzieło nowozelandzkiego artysty Nicka Kellera.



Z utworem "Ghoul Wind" Vampire z albumu "With Primeval Force" możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "With Primeval Force":



1. "Knights Of The Burning Crypt"

2. "He Who Speaks"

3. "Metamorphosis"

4. "Skull Prayer"

5. "Midnight Trial"

6. "Revenants"

7. "Ghoul Wind"

8. "Initiation Rite"

9. "Scylla".