Uwodzicielska Rita Ora pręży się w bikini na Instagramie

Wokalistka Rita Ora jesienią ma wydać drugą płytę, ale na razie zamiast nowych informacji muzycznych w mediach społecznościowych królują seksowne zdjęcia.

Rita Ora szykuje swoją drugą płytę / Pascal Le Segretain /Getty Images

Pierwsze informacje o nowej płycie pojawiły się jeszcze w 2013 r.

Rita Ora zapowiadała wówczas, że pokaże swoje bardziej imprezowe oblicze, ale na konkrety fani musieli jednak trochę poczekać, co spowodowane było m.in. sprawami sądowymi z wytwórnią Roc Nation i podpisaniem nowego kontraktu z Atlantic Records.

W maju 2017 r. poznaliśmy pierwszego singla "Your Song", a kilka miesięcy później "Anywhere", który dotarł do 2. miejsca brytyjskiej listy.

Początek tego roku przyniósł nagrany z Liamem Paynem przebój "For You" promujący film "Nowe oblicze Greya" (ponad 145 mln odsłon).

Trzecim singlem zapowiadającym nowy album brytyjskiej wokalistki z kosowskimi korzeniami został utwór "Girls". Zgodnie z tytułem Ritę wsparły koleżanki po fachu: Cardi B, Charli XCX i Bebe Rexha.

Clip Rita Ora Girls ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX

Po premierze tego ostatniego oprócz sugestii, że Rita Ora wyjawia swój biseksualizm, pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Przekaz zawarty w utworze nie spodobał się środowisku LGBTQ.

W odniesieniu do krytyki, Rita Ora postanowiła opublikować oświadczenie zdradzające intencje stojące za utworem "Girls".

"'Girls' zostało napisane, by przekazać moją prawdę i jest dokładnym opisem bardzo prawdziwego i szczerego doświadczenia w moim życiu. Przez całe życie miałam romantyczne relacje z kobietami i mężczyznami i to jest moja osobista podróż" - napisała Ora.

Wokalistka jest ostatnio bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie możemy m.in. zobaczyć wakacyjne zdjęcia w bikini.