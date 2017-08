Utwór "Color of Your Life" Michała Szpaka doceniony przez internautów

Czytelnicy oficjalnego bloga Konkursu Piosenki Eurowizji Wiwibloggs zdecydowali, że piosenka Michała Szpaka "Color of Your Life" jest najlepszym eurowizyjnym utworem Polski od 2014 roku.

Michał Szpak zajał ósme miejsce z pioenką "Color of Your Life" /Michael Campanella /Getty Images

Przypomnijmy, że właśnie po słabych występach na Eurowizji w latach 2009 - 2011 Telewizja Polska postanowiła na dwa lata zrezygnować z udziału w konkursie. Zmiana nastąpiła w 2014 roku, kiedy to reprezentował nas duet Donatan i Cleo z piosenką "My Słowianie - We Are Slavic".

Twórcy Wiwibloggs piszą, że 2014 rok dla Polski był przełomową datą. Od tamtego czasu na Eurowizji pojawili się także Monika Kuszyńska ("In The Name of Love"), Michał Szpak ("Color of Your Life") i Kasia Moś ("Flashlight").

Największy sukces w trakcie ostatnich występów na Eurowizji odniósł Michał Szpak, zajmując ósme miejsce w finale 61. Konkursu, który odbył się w Sztokholmie.

Za najlepszy eurowizyjny utwór Polski ostatnich lat "Color of Your Life" uznali również głosujący w ankiecie Wiwibloggs. Piosenka Szpaka zdobyła 51 proc. wszystkich głosów. Nieco ponad 23 proc. zgarnął Donatan i Cleo, natomiast Moś i Kuszyńska uzyskały odpowiednio 21 i 5 proc. głosów.