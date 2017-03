Urodzinowy hołd dla Christiny Grimmie (teledysk "Invisible")

Rodzina zamordowanej w ubiegłym roku Christiny Grimmie opublikowała teledysk do pierwszego pośmiertnego utworu ich córki zatytułowanego "Invisible".

Christina Grimmie miała 22 lata /Vivien Killilea /Getty Images

22-letnia Chrisitna Grimmie została zastrzelona 10 czerwca po koncercie w Plaza Live Theater w Orlando. Po imprezie rozdawała fanom autografy. Wtedy 27-letni Kevin James Loibl strzelił do niej z pistoletu. Ciężko ranna artystka została przewieziona do szpitala. Tam zmarła po kilku godzinach.

Rodzina wokalistki opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że dołoży wszelkich starań, by spuścizna ich córki była wciąż żywa.

Kilka tygodni po tragicznej śmierci Grimmie, światło dzienne ujrzały teledyski do wszystkich utworów z EP-ki "Side A", które artystka nagrała jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami z 10 czerwca.

W lutym tego roku bliscy zamordowanej wokalistki ujawnili jej pierwszy pośmiertny singel "Invisible". W sieci pojawiło się również tzw. lyric video do kawałka. Z okazji 23. urodzin wokalistki jej rodzina zaprezentowała w niedzielę 11 marca (Christina Grimmie urodziła się 12 marca) oficjalny animowany teledysk towarzyszący piosence.

"Stworzyliśmy ten klip jako wyjątkowy hołd na cześć tej miłości i pragnienia, by zawsze przynosić światło i miłość do serc innych" - napisali członkowie rodziny Christiny Grimmie.

Wideo INVISIBLE | Christina Grimmie (OFFICIAL VIDEO)