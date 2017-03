Ukaże się pośmiertny album Joey Feek

W kwietniu ukaże się solowy album zmarłej w marcu 2016 r. gwiazdy country Joey Feek.

Joey Feek zmarła w wieku 40 lat /fot. Andrew H. Walker / Getty Images

Joey Feek zmagała się z rakiem od czerwca 2014 roku. Nowotwór szyjki macicy zdiagnozowano cztery miesiące po narodzinach córki Joey i jej męża Rory'ego Feeka, Indiany. W 2015 roku wokalistka poddała się operacji, a po jej przeprowadzeniu rozpoczęła chemio- i radioterapię. Feek zdecydowała się zaprzestać kolejnych zabiegów w październiku 2015 roku.

Zmarła 4 marca 2016 r. w wieku 40 lat.

Śmierć wokalistki zakończyła karierę duetu Joey + Rory, który doczekał się siedmiu płyt studyjnych. Ostatnia z nich, "Hymns That Are Important To Us", ukazała się 12 lutego 2016 roku, czyli niecały miesiąc przed śmiercią Joey.

W kwietniu do sklepów trafi album "If Not for You" Joey Feek, zawierający głównie utwory z niewydanej solowej płyty "Strong Enough to Cry" (2005) oraz oryginalną wersję "That's Important to Me", który pojawił się na płycie "Album Number Two" Joey + Rory (2010).

Rory Feek w rozmowie z People.com potwierdził, że nie ma obecnie żadnych planów związanych z muzyką.

