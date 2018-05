Ukaże się pośmiertny album Aviciiego? Agentka DJ-a dementuje

Diana Baron, jedna z przedstawicielek zmarłego DJ-a i producenta Aviciiego, zdementowała pogłoski o pracach nad pośmiertnym albumem Szweda.

Avicii miał 28 lat /FaceToFace / Reporter

Avicii zmarł 20 kwietnia w wieku 28 lat. Popularny DJ został znaleziony w posiadłości należącej do krewnego sułtana Omanu.

Reklama

Choć nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, rodzina gwiazdora 26 kwietnia opublikowała specjalny list do fanów, z którego wynika, że Tim (Berlinger - przyp. red.) targnął się na swoje życie.



Krótko po śmierci DJ-a w sieci zaroiło się od plotek na temat pośmiertnej płyty Aviciiego. Wiadomo było, że producent pracował nad nowymi utworami krótko przed śmiercią. O niepublikowanym materiale opowiadał m.in. Neil Jacobson, szef wytwórni Geffen Records.



Wideo Rodzina Aviciiego wydała kolejne oświadczenie. Zasugerowała w nim samobójstwo DJ-a (Associated Press/x-news)

"Pracowaliśmy nad tym i szczerze mówiąc, to jego najlepsza muzyka od lat. Wiem to, bo nadzorowałem prace nad każdą jego płytą. Był bardzo zainspirowany i podekscytowany. Zrobiliśmy miesiąc sesji nagraniowych. Musieliśmy je kończyć, ponieważ Tim pracował 16 godzin bez przerwy, co było jego zwyczajem. Trzeba było go odciągać. 'Tim, daj spokój, idź do łózka, odpocznij’" - zdradził Jacobson.

Już wtedy mężczyzna nie chciał zdecydowanie określać, czy jest szansa na ukazanie się niedokończonej płyty Aviciiego.



"Odbędę szczerą rozmowę z rodziną, gdy złapią oddech. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji z artystą, z którym współpracowałem tak blisko. Więc nie mam zielonego pojęcia. Będziemy próbowali zdobyć jakieś wskazówki od jego bliskich i wszyscy postaramy się zrobić to, co Tim uznałby za słuszne" - tłumaczył.



Avicii (1989 - 2018) 1 9 Avicii (1989 - 2018) Autor zdjęcia: Handout Źródło: Getty Images 9

Miesiąc po śmierci Szweda, w sieci ponownie zrobiło się głośno o niepublikowanej płycie, która miałaby ukazać się jeszcze w tym roku.



Sprawę skomentować postanowiła agentka DJ-a, Diana Baron, która potwierdziła, że Avicii pracował nad nowym materiałem, ale na razie nie ma żadnych planów na jego wydanie.

"Tim pracował nad nowym materiałem i opublikował dziewięć zdjęć ze studia w tym roku na Instagram Stories. Na ten moment wszystkie relacje o tym, że planowana jest premiera materiału, to jedynie plotki wychodzące od fanów, którzy kochali Tima i jego muzykę" - czytamy w oświadczeniu.

Ostatni album Aviciiego - "Stories" - ukazał się 2 października 2015 roku.