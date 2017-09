Ujawniono, ile Frances Bean Cobain zarabia dzięki prawom do wizerunku ojca

Prawie 100 tysięcy dolarów miesięcznie zarabia Frances Bean Cobain z racji posiadania praw do nazwiska i wizerunku swojego ojca, Kurta Cobaina. Artystka ma ponadto zgromadzony bardzo pokaźny majątek.

Majątek Frances Bean Cobain wynosi ponad 11 milionów dolarów /Dimitrios Kambouris /Getty Images

25-letnia Frances Bean Cobain to jedyna córka Kurta Cobaina i Courtney Love, jednak prawa do wizerunku ojca i jego nazwiska uzyskała dopiero w 2012 roku, kiedy to jej matka pożyczyła z funduszu założonego dla córki pożyczyła 2,75 miliona dolarów. Dwa lata wcześniej Frances Bean, wraz z uzyskaniem pełnoletności, odziedziczyła 37 procent majątku swojego ojca.

Wideo Frances Bean Cobain wyprodukuje pierwszy w pełni autoryzowany film o legendarnym liderze Nirvany (Agencja TVN/TVN)

Reklama

Obecnie modelka jest w trakcie procesu rozwodowego z Isaiahem Silvą, którego poślubiła w 2014 roku. Właśnie w związku z tą sprawą serwisy plotkarskie ustaliły, na podstawie złożonej w sądzie rocznej deklaracji dochodów, ile córka Cobaina zarabia dzięki prawom do wizerunku i nazwiska lidera Nirvany.

Amerykańskie media donoszą, że córka Cobaina otrzymuje miesięcznie 95 tysięcy dolarów w związku z posiadanymi prawami.

Z zeznania finansowego Frances wynika, że miesięcznie wydaje ponad 206 tysięcy dolarów, a wartość jej całego majątku szacuje się na 11,3 miliona dolarów (akcje, obligacje i inne mienie).

Frances Bean Cobain kończy 25 lat 1 9 Frances Bean Cobain, córka Kurta Cobaina i Courtney Love, przyszła na świat w Los Angeles 18 sierpnia 1992 roku. Dziewczynka otrzymała imię na cześć gitarzystki Frances McKee ze szkockiej formacji The Vaselines, którą uwielbiał lider Nirvany. Drugie imię ojciec Frances nadał jej, gdyż w trakcie badań USG wyglądała jak fasolka. Autor zdjęcia: DAVE LEWIS/Rex Features Źródło: East News 9

Już na początku roku pojawiły się informacje, że w pozwie rozwodowym Frances Bean Cobain domaga się zwrotu gitary swojego ojca, na której grał podczas koncertu MTV Unplugged, a którą Silva bezprawnie przywłaszczył.

Kurt Cobain był liderem Nirvany, jednej z najważniejszych kapel lat 90., uznaną za prekursora grunge'u.

Przełomowy dla grupy okazał się drugi album "Nevermind" (1991), na którym znalazł się utwór "Smells Like Teen Spirit". W zaledwie kilka tygodni od premiery płyta rozeszła się na całym świecie w ponad 30 milionach egzemplarzy i zdefiniowała lata 90., stając się swoistym głosem pokolenia X.

Grupa wydała jeszcze jeden album, równie dobrze przyjęty "In Utero". Karierę zespołu zakończyła tragiczna śmierć Cobaina. Muzyk 5 kwietnia 1994 roku popełnił samobójstwo. Trzy dni później znaleziono jego ciało. Frances Cobain miała wtedy niecałe dwa lata.



Zdjęcie Kurt Cobain / Courtesy Everett Collection / East News

Co ciekawe córka legendy rocka przyznała w rozmowie z "Rolling Stone", że nie darzy szczególną sympatią muzyki formacji.

"Nie jestem wielką fanką Nirvany. Słucham raczej Mercury Rev, Oasis czy Brian Jonestown Massacre. Scena grunge niespecjalnie mnie interesuje" - wyznała córka Kurta w rozmowie z "Rolling Stone". Frances dodała jednak, że uważa utwór "Territorial Pissings" za "cholernie dobry kawałek".