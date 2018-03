Uczestnik "American Idol" skomentował pocałunek Katy Perry

Benjamin Glaze, którego na castingu do "American Idol" pocałowała Katy Perry, skomentował zdarzenie.

Katy Perry zaskoczyła uczestnika /Ethan Miller /Getty Images

11 marca telewizja ABC wyemitowała pierwszy odcinek reaktywowanego talent show "American Idol". W jury programu oprócz Katy Perry zasiadają również Lionel Richie oraz Luke Bryan.

Jednym z uczestników, który zjawił się na castingu, był 19-letni Benjamin Glaze. Nastolatek zapytany przez Bryana, czy całował dziewczynę i mu się to podobało (była to aluzja do przeboju Katy Perry "I Kissed a Girl") przyznał, że nigdy nie miał dziewczyny.

"Nigdy nie byłem w związku. Nie mogę całować dziewczyny nie będąc w związku" - mówił jurorom Benjamin.

Po tym wyznaniu zdziwiona Katy Perry poprosiła chłopaka, by natychmiast podszedł bliżej. Wokalistka nadstawiła swój policzek, by Benjamin mógł ją pocałować. Pierwszą próbę uznała za nieudaną, ponieważ uczestnik nie poruszył nawet ustami. Przy kolejnej natomiast Perry niespodziewanie przekręciła głowę, dzięki czemu Benjamin pocałował ją prosto w usta.

Jego umiejętności wokalne okazały się zbyt małe, wszyscy jurorzy byli na "nie" i zalecili Benjaminowi, by dużo ćwiczył.

Wideo Benjamin Glaze Auditions for American Idol With Nick Jonas' "Levels" - American Idol 2018 on ABC

Po emisji odcinka w telewizji Katy Perry umieściła na swoim Twitterze gif z Minnie całującą Myszkę Miki. Obrazek opatrzyła hasztagami #BenjaminGlaze i #AmericanIdol.

Całe zajście postanowił skomentować sam Bejnamin. "Czułem się trochę niekomfortowo. Chciałem zachować to na moją pierwszą relację. Chciałem, żeby to było wyjątkowe" - mówił uczestnik w rozmowie z "The New York Times".

Chłopak dodał, że gdyby Katy Perry zapytała, czy może go pocałować, z pewnością by odmówił.