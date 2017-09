U2 w Nowym Jorku (teledysk "You're The Best Thing About Me")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do singla "You're The Best Thing About Me" grupy U2.

Sian Evans na okładce nowego singla U2 /

Pod koniec sierpnia Bono z kolegami zaprezentował koncertowe wideo do nowego utworu "The Blackout".

Pierwszym oficjalnym singlem z nadchodzącego albumu "Songs of Experience" jest "You're the Best Thing About Me".

Nakręcony przez szwedzkiego reżysera Jonasa Akerlunda teledysk pokazuje zespół U2 podczas pobytu w Nowym Jorku. Akerlund ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Madonna, Lady Gaga, Metallica, Beyonce, Taylor Swift, Fergie, The Rolling Stones czy Roxette. Z U2 zrealizował klipy "Beautiful Day" i "Walk On".



Clip U2 You're The Best Thing About Me

Bono wyjaśnia, że tekst piosenki powstał, gdy przyśnił mu się sen, w którym zniszczył rzecz dla niego najważniejszą - relację ze swoją żoną Ali (są małżeństwem od 1982 r.).



Nowa płyta (premierę zapowiedziano na 1 grudnia) będzie kontynuacją wydanego w 2014 roku albumu "Songs Of Innocence". Inspiracją dla powstania obu płyt jest zbiór poematów "Songs of Innocence and Experience", osiemnastowiecznego angielskiego poety, malarza i mistyka, Williama Blake'a.



Jeśli "Songs of Innocence" opisywała doświadczenia i inspiracje zespołu z lat 70. i 80., to nowy album jest kolekcją piosenek - osobistych listów do miejsc i ludzi bliskich sercu wokalisty, Bono: do rodziny, przyjaciół, fanów i... jego samego.

Okładkę singla przygotował stały współpracownik zespołu Anton Corbijn, a przedstawia ona zdjęcie córki gitarzysty The Edge'a, 20-letniej Sian Evans w żołnierskim hełmie. To nawiązanie do okładki składankowej płyty "The Best of 1980-1990", na której znalazł się młodszy brat awangardowego artysty Guggiego, bliskiego przyjaciela Bono.



Ostatni album irlandzkiej grupy to "Songs of Innocence", którego premiera miała miejsce we wrześniu 2014 roku. W czerwcu ubiegłego roku ukazało się koncertowe wydawnictwo zespołu "iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live In Paris".

