U2 rusza w trasę z okazji 30-lecia płyty "The Joshua Tree"

12 maja rozpocznie się trasa "The Joshua Tree Tour 2017" podczas której grupa U2 będzie wykonywać w całości swój album z 1987 r.

Wydany 9 marca 1987 r. album "The Joshua Tree" grupy U2 w Stanach Zjednoczonych trafił na szczyt listy bestsellerów magazynu "Billboard" i osiągnął imponujący Diamentowy nakład (ponad 10 mln sprzedanych egzemplarzy, na całym świecie ponad 25 mln kopii). Z tej płyty pochodzą takie przeboje, jak m.in. "With Or Without You", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" i "Where The Streets Have No Name".

Magazyn "Rolling Stone" zadeklarował, że "The Joshua Tree" przemienił muzyków U2 z "bohaterów w supergwiazdorów".

W Europie (na razie podano osiem koncertów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii i Belgii) U2 poprzedzać będzie Noel Gallagher's High Flying Birds, z kolei w USA (16 występów) zagrają Mumford & Sons, The Lumineers i One Republic.

"Ostatnio słuchałem 'The Joshua Tree' po raz pierwszy od prawie 30 lat. To prawie jak opera. Wiele emocji, które wciąż są zaskakująco aktualne, miłość, utrata, zawiedzione nadzieje, szukanie zapomnienia, polaryzacja... Śpiewałem wiele razy niektóre z tych piosenek, ale nigdy je wszystkie. Wchodzę w to, jeśli nasza publiczność jest tak samo podekscytowana jak my jesteśmy. Szczególnie grając w dom. Croke Park.. to tam powstał ten album, 30 lat temu" - mówi Bono.

W Croke Park w Dublinie zespół zagra 22 lipca, niemal dokładnie 30 lat po pamiętnym koncercie w tym miejscu, który kończył europejską część trasy "The Joshua Tree Tour".

