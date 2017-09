U2 i "You're The Best Thing About Me" (nowa płyta "Song of Experience")

"You're The Best Thing About Me" to pierwszy oficjalny singel zapowiadający nową płytę "Songs of Experience" grupy U2.

Pod koniec sierpnia Bono z kolegami zaprezentował koncertowe wideo do nowego utworu "The Blackout".

Pierwszym oficjalnym singlem z nadchodzącego albumu "Songs of Experience" jest "You're the Best Thing About Me".

Clip U2 You're The Best Thing About Me (Lyric Video)

Nowa płyta (data premiery nie jest jeszcze znana) będzie kontynuacją wydanego w 2014 roku albumu "Songs Of Innocence". Inspiracją dla powstania obu płyt jest zbiór poematów "Songs of Innocence and Experience", osiemnastowiecznego angielskiego poety, malarza i mistyka, Williama Blake'a.



Jeśli "Songs of Innocence" opisywała doświadczenia i inspiracje zespołu z lat 70. i 80., to nowy album jest kolekcją piosenek - osobistych listów do miejsc i ludzi bliskich sercu wokalisty, Bono: do rodziny, przyjaciół, fanów i... jego samego.

Okładkę 14. studyjnej płyty U2 przygotował stały współpracownik zespołu Anton Corbijn, a przedstawia ona zdjęcie córki gitarzysty The Edge'a, 20-letniej Sian Evans.

Ostatni album irlandzkiej grupy to "Songs of Innocence", którego premiera miała miejsce we wrześniu 2014 roku. W czerwcu ubiegłego roku ukazało się koncertowe wydawnictwo zespołu "iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live In Paris".