U2 i różne oblicza miłości ("Love Is Bigger Than Anything In Its Way")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Love Is Bigger Than Anything In Its Way", który promuje płytę "Songs of Experience" grupy U2.

Kadr z teledysku "Love Is Bigger Than Anything In Its Way" U2 /

Wydany 1 grudnia 2017 r. album "Songs of Experience" to kontynuacja "Songs Of Innocence" (2014). Inspiracją dla powstania obu płyt jest zbiór poematów "Songs of Innocence and Experience", osiemnastowiecznego angielskiego poety, malarza i mistyka, Williama Blake'a.



Reklama

Jeśli "Songs of Innocence" opisywała doświadczenia i inspiracje zespołu z lat 70. i 80., to nowy album jest kolekcją piosenek - osobistych listów do miejsc i ludzi bliskich sercu wokalisty, Bono: do rodziny, przyjaciół, fanów i... jego samego.

Pierwotnie Irlandczycy planowali wydać "Songs of Experience" pod koniec 2016 r., ale wydarzenia polityczne na świecie (m.in. Brexit, wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA) sprawiły, że muzycy zdecydowali się opóźnić premierę o rok. Bono napisał część tekstów na nowo, by nadać im bardziej polityczny wydźwięk.



Za produkcję odpowiadali Jacknife Lee, Ryan Tedder, Steve Lilywhite, Andy Barlow i Jolyon Thomas.



Teraz U2 prezentuje teledysk do utworu "Love Is Bigger Than Anything In Its Way".

Za reżyserię klipu odpowiada David Mushegain, który znany jest przede wszystkim jako oficjalny fotograf Red Hot Chili Peppers.

W klipie możemy oglądać młodych ludzi na ulicach Dublina. Wielu z nich to przedstawiciele środowiska LGBTQ.

"Postanowiłem wziąć tekst utworu bardzo dosłownie. 'Miłość jest większa niż jakiekolwiek przeszkody' - to bardzo mocne stwierdzenie, zwłaszcza w czasach, kiedy nasz świat nieustannie pogrążony jest w chaosie. Moim przesłaniem jest: bądź sobą, ale nie zapominaj też, by trochę się zabawić i wyrażać siebie" - mówił Mushegain w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".