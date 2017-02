Tysiąc osób zagrało razem "Smells Like Teen Spirit" Nirvany

Tysiąc osób wykonało kultowy przebój Nirvany "Smells Like Teen Spirit", pochodzący z albumu "Nevermind".

Tysiąc osób wspólnie wykonało "Smells Like Ten Spirit" /

Grammy za najlepszy utwór rockowy 1994 roku, klip nagrodzony dwoma statuetkami MTV VMA i sprzedane ponad 10 milionów kopii singla - utwór "Smells Like Teen Spirit" to jeden z największych rockowych klasyków, który na stałe zapisał się w historii popkultury.

Reklama

Pochodząca z kultowego "Nevermind" piosenka Nirvany doczekała się dużej liczby interpretacji. "Smells Like Teen Spirit" na warsztat brały takie legendy jak m. in. Tori Amos, Patti Smith czy Melvins. Piosenkę zespołu w oryginalny sposób zinterpretował również chociażby tercet Możdżer Danielsson Fresco, czy duet Jay Z i Justin Timberlake.

W sieci pojawiła się właśnie kolejna, bijąca rekordy popularności wersja przeboju Nirvany. Nagranie pochodzi z koncertu "That's Live - the Biggest Rock Band on Earth", który odbył się w lipcu ubiegłego roku w Cesenie. Wideo zostało opublikowane w serwisie Youtube zaledwie kilka dni temu, a ma ponad 2,6 miliona wyświetleń.

Zobaczcie "Smells Like Teen Spirit" w wykonaniu tysiącosobowego zespołu: