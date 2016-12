Tyga i Kylie Jenner w odważnym nagraniu

W sieci pojawił się krótki filmik z udziałem Tygi i Kylie Jenner, w którym widać parę w intymnych scenach.

Tyga i Kylie Jenner wzięli udział w specjalnym nagraniu dla "W Magazine" /Photographer Group / Splash News /East News

Klip stworzyła Sasha Samsonova na potrzeby "W Magazine". "Cała sprawa z tym filmem to bardzo osobiste doświadczenie. To jest jak oglądanie tej osoby z zupełnie innej perspektywy" - mówi.

Reklama

Samsonova była również autorką zdjęć do specjalnej sesji zdjęciowej, którą Jenner zorganizowała z okazji urodzin swojego chłopaka.

"Kiedy zdjęcia pojawiły się w sieci, wiele osób pisało na mojej stronie, że to tylko i wyłącznie Photoshop. Ale najważniejszą rzeczą w tym nagraniu, jest fakt, że nie było żadnej post-produkcji. Tylko oni. Nagranie jest bardzo surowe i staraliśmy się utrzymać je w ten sposób - żadnego retuszu skóry, nic z tych rzeczy" - opowiadała dla magazynu.

Reżyserka wybrała również ścieżkę dźwiękową do nagrania. Postawiła na piosenkę "Last Night in Los Feliz" amerykańskiej pianistki, wokalistki i autorki tekstów Niii.



Kylie Jenner i Tyga spotykają się ze sobą od 2014 r. W maju tego roku para przeszła poważny kryzys. Raper wielokrotnie podejrzewany był o zdrady i flirtowanie z innymi dziewczynami. Zawsze jednak jego dziewczyna wybaczała mu wszystkie ekscesy.

Zobacz nagranie Tygi z Kylie Jenner: